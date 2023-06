Weber: "Kwasniok ist und bleibt unser Trainer"

Lukas Kwasniok war Ende Mai auf Mallorca vorübergehend verhaftet worden und hatte darauf verzichtet, am finalen Spieltag auf Paderborns Trainerbank Platz zu nehmen. Spekulationen über ein mögliches Ende seines Engagements beim Zweitligisten beugt SCP-Sportgeschäftsführer Benjamin Weber nun vor.

Der Wirbel um Kwasniok hat beim SC Paderborn kein Umdenken zur Folge. Vielmehr hat der Verein wie schon kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls erneut bekräftigt, die Zusammenarbeit mit dem 41-jährigen Coach fortsetzen zu wollen. "Ja. Er ist und bleibt unser Trainer", sagte Weber in einem Interview mit der Tageszeitung "Neue Westfälische" und bejahte die Frage, ob Kwasniok am 25. Juni die erste Übungseinheit in der Vorbereitung auf die neue Saison leiten werde.

Der Trainer hatte sich nach den Ereignissen auf Mallorca, über deren Gründe sowohl die Ostwestfalen als auch Kwasnioks Anwältin bislang keine Angaben machten, auf eigenen Wunsch beim letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Nürnberg (0:1) durch Co-Trainer Frank Kaspari vertreten lassen und der Verein war der Bitte auch "gerne" nachgekommen.

Vereinspräsident Thomas Sagel hatte in der Folge folgendes Statement abgegeben: "Selbstverständlich haben alle Beteiligten den Wunsch, dass sich die Ereignisse schnellstmöglich aufklären. Für uns gilt auch nach dem Austausch mit Lukas Kwasniok weiterhin die Unschuldsvermutung."

Kwasniok trainiert Paderborn seit Juli 2021 und steht bei den Ostwestfalen noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag.