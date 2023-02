Weber in Berlin gleich gefeiert - THW Kiel überrennt Aufsteiger

Die beiden Titelfavoriten haben in der Handball-Bundesliga am Samstagabend ihre Hausaufgaben gemacht: Während sich die Füchse Berlin gegen Wetzlar strecken mussten, feierte der THW Kiel einen Kantersieg.

Die Füchse Berlin bleiben das Maß aller Dinge in der Handball-Bundesliga. Der Spitzenreiter feierte am frühen Samstagabend seinen 17. Sieg im 20. Saisonspiel. Beim 29:25 (12:10) über die HSG Wetzlar musste sich der Hauptstadtklub allerdings ordentlich strecken. Einer der Berliner Trümpfe war Keeper Dejan Milosavljev, der zehn Paraden zum Heimsieg beisteuerte. Vorne drehten Linksaußen Milos Vujovic und Linkshänder Mathias Gidsel (je sieben Tore) ordentlich auf.

"Wetzlar hat intelligent und clever verteidigt und im Angriff lange Angriffe ausgespielt", analysierte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar hinterher: "Dennoch haben wir gut dagegen gehalten. Wir sind sehr froh, dass wir diese zwei Punkte geholt haben. Das Spiel trotzdem zu gewinnen zeigt dann auch unsere Qualität." Trainer Jaron Siewert war froh, dass sein Team "hintenraus die Nerven bewahren" konnte.

Einen sehr ordentlichen Einstand feierte Robert Weber, der für den schwerer verletzten Hans Lindberg nachverpflichtete Rechtsaußen machte bei seinem Debüt fünf Tore - und wurde hinterher im Spielerkreis gefeiert. Der ehemalige österreichische Nationalspieler war unter der Woche erst von Olympiakos Piräus losgeeist worden. Weber sprach von einem "Gefühlschaos" und schob bei "Sky" ehrlich nach: "Ich war so aufgeregt wie die letzten zehn Jahre nicht mehr." Auf dem Rücken trug er die Nummer 73, die früher das Markenzeichen Kretzschmars war. Schon am Dienstag geht es für die Berliner gegen HC Pelister 08 Bitola in der European League weiter.

Weinhold und Fraatz machen das halbe Dutzend voll

Zwei Stunden nach dem Berliner Pflichtsieg machte auch der THW Kiel vor über 10.000 Zuschauern seine Hausaufgaben. Die "Zebras" ließen gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen nichts anbrennen und fuhren ein nie gefährdetes 40:29 (21:13) ein. Der deutsche Rekordmeister überrannte das Tabellenschlusslicht (3:37 Punkte) regelrecht und warf kurz vor Schluss sogar noch seinen 40. Treffer.

Durch den überdeutlichen Heimsieg, wie für die Füchse der neunte in dieser Saison (9/0/1), schoben sich die Norddeutschen vorübergehend an den Rhein-Neckar Löwen vorbei. Die Mannheimer um Nationalspieler Juri Knorr können Rang zwei aber schon am Sonntag (16.05 Uhr) zurückerobern, wenn der Gegner Stuttgart heißt.

Beste Werfer auf Seiten der Kieler waren am Samstagabend Linkshänder Steffen Weinhold und Rechtsaußen Yannick Fraatz, die beide auf je sechs Treffer kamen. Bei Hamm-Westfalen stemmte sich besonders Marian Orlowski (acht Tore) gegen die Niederlage - vergeblich.

Füchse Berlin - HSG Wetzlar 29:25 (12:10)

Tore für Berlin: Gidsel 7, M. Vujovic 7/3, R. Weber 5/3, Drux 3, Freihöfer 2, Wiede 2, Darj 1, Holm 1, Marsenic 1

Tore für Wetzlar: Nikolic 5, Novak 4/1, Mellegard 3, Rubin 3, E. Schmidt 3, Nyfjäll 2, Wagner 2, Cavor 1, Kuzmanovski 1, Schelker 1

Schiedsrichter: Andre Kolb (Augsburg)/Markus Kauth (Taufkirchen)

Zuschauer: 8473

Strafminuten: 6 / 16

Disqualifikation: - / -

THW Kiel - ASV Hamm-Westfalen 40:29 (21:13)

Tore für Kiel: Fraatz 6, Weinhold 6, Johansson 4, Sagosen 4, Överby 4, Duvnjak 3, M. Landin 3/2, Wiencek 3, Bilyk 2, Pekeler 2, Reinkind 2, Zarabec 1

Tore für Hamm-Westfalen: Orlowski 8/2, Bornemann 5, Huesmann 3, Meschke 2, Pretzewofsky 2, Sawwas 2, Schulze 2, Bauer 1, Patrail 1, Wieling 1, Zintel 1, von Boenigk 1

Schiedsrichter: Julian Fedtke (Berlin)/Niels Wienrich (Berlin)

Zuschauer: 10.018

Strafminuten: 6 / 4

Disqualifikation: - / -