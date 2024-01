Weber: "Haben Österreich gezeigt, dass Handball cool ist und Spaß macht"

Die österreichische Mannschaft hat bei der Europameisterschaft 2024 eine Handball-Euphorie im eigenen Land ausgelöst und will davon profitieren. Nachdem dies als Achter der EM 2020 nicht so richtig gelungen ist, soll dieser neuerliche Erfolg für positive Aussichten sorgen.

Ales Pajovic: "Wir haben eine riesige Euphorie in Österreich entfacht. Man muss ehrlich sein: Das geht nicht besser!" IMAGO/PanoramiC

Aus Köln berichten Felix Buß und Christian Stein

Spanien und Kroatien waren die Favoriten der Gruppe B gewesen. Österreich schickte die Iberer mit dem hauchdünn erkämpften 33:33-Remis am Ende der Vorrunde nach Hause, für die Selección ein nie dagewesenes Debakel. Und auch gegen die Kroaten errang das Team von Ales Pajovic einen Zähler, sodass ein Punkt in die Hauptrunde mitgenommen wurde.

Dort folgte dann der knappe Sieg gegen Ungarn. Die Magyaren gewannen jedoch haushoch gegen Island - und gegen die Inseleuropäer aus dem Nordatlantik war für Team Austria im siebten Spiel, trotz einer Aufholjagd zu Beginn der zweiten Halbzeit nichts mehr drin.

Das Halbfinale und Platz fünf sind dahin. Dennoch ist der Erfolg riesig, zumal die Olympia-Qualifikation möglich ist - sofern Ägypten am Wochenende Afrikameister wird.

Weber: "Sind auf der Welle geritten"

"Man muss mal schauen, gegen welche Teams wir gespielt haben. Dass wir alle zwei Tage gegen diese Topteams bestehen können und Punkte holen, ist überragend. Ich habe Riesenrespekt vor dieser Truppe, wie wir das gemacht haben", ordnet Lukas Hutecek die Turnierleistung ein.

Man merkt ihm an, wie sehr die Spieler Spaß daran hatten, sich über mehrere Wochen gegenseitig anzustacheln.

"Wir sind auf der Welle geritten, haben drei Unentschieden, zwei Siege und zwei Niederlagen. Ich glaube, das kann sich sehen lassen", erläutert Robert Weber nüchtern.

"Schmaler Grat"

Teils sei es ein "schmaler Grat" gewesen. "Wir hätten alle diese drei Spiele verlieren können." Dann müsste Österreich jetzt nicht dem vergebenen Punkt beim 22:22 gegen Deutschland nachtrauern - und einer besseren Platzierung.

"Schade, wir waren wieder so knapp vor dem Sieg, wie gegen Deutschland. Es war ein Wahnsinnsturnier von uns", äußerte sich Boris Zivkovic. "Wir haben über weite Strecken mit Topnationen wie Deutschland, Spanien, Island oder Kroatien mitgehalten", meinte Weber.

"Aber man sieht halt: Du musst in allen Spielen voll da sein und zumindest punkten, damit du für etwas mehr in Frage kommst."

Hutecek: "Einfach überragend"

"Ich bin so stolz auf diese Mannschaft, so froh darüber, hier dabei zu sein", stellte Lukas Hutecek trotz der beiden abschließenden Niederlagen die Teamleistung heraus.

"Was wir über dieses Turnier geleistet haben, ist einfach überragend. Dieses Turnier war sicherlich mit Abstand das stärkste Turnier, das Österreich jemals gespielt hat, unabhängig von der Endplatzierung."

"Jeder von uns hat diesen Glauben und diesen Willen, dass wir dahin gehören. Ich glaube, wir sollten in jedes Länderspiel mit der Einstellung gehen, dass wir jeden schlagen können", zeichnet Hutecek den hoffnungsvollen Weg von Team Austria vor.

"Supertruppe mit ganz großer Team-Chemie"

"Wir sind aktuell eine Supertruppe mit ganz großer Team-Chemie. Das werden wir auch in den nächsten Spielen und Turnieren zeigen wollen."

Für Österreichs Handballer soll dieses Turnier eine Verheißung an die Zukunft sein. Denen, die dabei waren, haben der Zusammenhalt und der Kampfgeist imponiert.

"Wir können in die Zukunft schauen und froh sein - und mehr erwarten von uns, wenn es so weitergeht", freut sich Zivkovic. "Es fehlt noch die Breite im Kader. Hutecek und Bilyk müssen quasi durchspielen", erläutert er.

Faktor Kraft

"Vielleicht fehlt dann die Kraft am Ende, um bessere Entscheidungen zu treffen", meinte Lukas Hutecek. Diese Schwäche kann Österreich mit der Zeit schließen, wenn die richtigen Talente gefunden werden.

"Ich hoffe, dass noch ein paar mehr Spieler den Sprung ins Ausland schaffen", ist für Zivkovic die Weiterentwicklung der vorhandenen Talente ein wichtiger Aspekt.

Weber hofft auf Nachwuchs

"Ich hoffe, dass jetzt ganz viele Jugendliche auf diesen Zug aufspringen und sehen, wie geil dieser Handballsport ist", nannte Weber den Nachwuchs entscheidend für weitere Erfolge.

"Wir spielen Fußball im Handballtraining, daher können die Kids auch zu uns kommen", erklärte der aktuelle Spielertrainer der HSG Bärnbach/Köflach verschmitzt.

"Viele Charaktere, die begeistern können"

Dabei, den Handball in Österreich weiter nach vorne zu bringen, sollen die die jetzigen Nationalspieler helfen, findet Robert Weber. "Ich glaube, dass wir viele Charaktere in der Mannschaft haben, die begeistern können. Wir haben den Menschen in Österreich gezeigt, dass Handball cool ist und Spaß macht."

700.000 Zuschauer gegen Deutschland in der Spitze sind ein gutes Anzeichen dafür, dass die Handball-Euphorie in Österreich weitergeht.