Weber gibt Schwarz "maximale Rückendeckung"

Trotz der Talfahrt im Jahr 2023 haben Herthas Verantwortliche erneut ihr Vertrauen in das Wirken von Trainer Sandro Schwarz bekundet.

Nach einer überaus hektischen ersten Arbeitswoche - unter anderem mit dem aus Hertha-Sicht eher suboptimal gelaufenen Finale der Wintertransferperiode - erlebt der neue Sportdirektor Benjamin Weber aktuell eine vergleichsweise normale Arbeitswoche. Nah dran sein am Staff und den Profis - das ist Webers Credo, der seine aktuelle Agenda in der Spieltagspressekonferenz am Freitag wie folgt skizzierte: "Vertrauen schenken, für Ruhe im Hintergrund sorgen, viele Gespräche führen, alles drumherum weghalten, maximale Rückendeckung geben." Die Mannschaft beobachtete Weber beim Training und erlebte sie "fokussiert und konzentriert". Und trotz der desaströsen Bilanz im Jahr 2023 mit null Punkten und 1:13 Toren aus vier Spielen erneuerte der Sportchef am Freitag das Bekenntnis zu Trainer Sandro Schwarz: "Ich sehe jeden Tag, wie das Trainerteam mit den Jungs arbeitet. Deshalb fällt es mir überhaupt nicht schwer, Vertrauen zu schenken. Wir haben vollstes Vertrauen in Sandro Schwarz und sein Trainerteam." Zugleich sagte Weber auch: "Wir müssen Ruhe bewahren in jeglicher Hinsicht, aber völlig klar ist, dass wir punkten müssen."

Variabilität bei der Systemwahl

Gegen Borussia Mönchengladbach will der sportlich ins Taumeln geratene Hauptstadtklub die ersten Zähler in 2023 einfahren. Nach der schwachen ersten Halbzeit in Frankfurt (0:3), der eine bessere zweite folgte, fordert Schwarz gegen Gladbach "von Anfang an ein anderes Gesicht als in der ersten Halbzeit in Frankfurt - wir haben besprochen, wie wir ins Spiel zu gehen haben: mit welcher Intensität, mit welcher Entschlossenheit". Welches System Schwarz wählt, ist noch offen. Über weite Strecken der Saison setzte er auf ein 4-3-3, in Frankfurt stellte er zur Pause auf ein 3-5-2 um - mit dem Effekt, dass Herthas Vortrag im zweiten Durchgang stabiler und strukturierter geriet. "Die Dreierkette ist eine Option. Aber es ist auch vorstellbar, bei der Viererkette zu bleiben", sagte Schwarz und betonte: "Unabhängig von der Grundordnung: Wichtig ist, wie wir es spielen."

Rückkehrer Plattenhardt winkt Startelf-Platz

Gegen Sonntags-Gegner Gladbach konnte Schwarz als Bundesliga-Coach in sechs Anläufen noch nie gewinnen (zwei Unentschieden, vier Niederlagen), aber "mal in der Nachwuchsrunde" mit der Mainzer U19. Der Borussia bescheinigte Herthas Coach "eine sehr gute individuelle Qualität, sie ist fußballerisch sehr gut bestückt" - und ihre latente Auswärtsschwäche hängt er nicht zu hoch: "Ihr letztes Auswärtsspiel haben die Gladbacher 4:1 in Hoffenheim gewonnen." Verzichten muss Schwarz am Sonntag wie bereits zuletzt in Frankfurt auf Stürmer Wilfried Kanga (Zehenverletzung), zudem stehen auch Agustin Rogel, Chidera Ejuke, Stevan Jovetic, Peter Pekarik und Kelian Nsona nicht zur Verfügung. Dagegen ist Kapitän Marvin Plattenhardt, der zu Beginn der Trainingswoche über Adduktorenprobleme geklagt und mit dem Training ausgesetzt hatte, einsatzfähig. Falls Schwarz einer Viererkette vertraut, gilt Plattenhardt hinten links als erste Wahl. Falls es eine Dreierkette wird, ist Plattenhardt, der diesen Job in Frankfurt nach der Pause durchaus zufriedenstellend erledigte, eine Option - wie auch Dauer-Reservist Marton Dardai.