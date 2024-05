We Are Football 2024: Verwurzelter Humor und "mehr Spannung" durch 3D

Mit We Are Football 2024 ist Anfang des Jahres der zweite Teil der Manager-Reihe erschienen. Dieser werde in Zukunft kontinuierlich erweitert, auch ein kompetitiver Online-Modus sei eine Option.

Nachdem EA SPORTS seinen Fußball-Manager einstellte, galt das Genre als stillgelegt. Doch vor ein paar Jahren feierte die Gattung ihr großes Comeback. Seither gibt es eine Reihe an unterschiedlichen Simulationen. Während der Football Manager von Sports Interactive eher das Trainer-Dasein abbildet, dreht sich bei We Are Football (WAF) alles um eine Reise zurück in die Zeit der Bundesliga-Machos.

Mit Anstoss 2022 wurde zudem das ursprünglich von Gerald Köhler entworfene Anstoss wiederbelebt. Der führt mittlerweile bei WAF die Feder und erklärte im Gespräch mit kicker eSport, warum er selbst nie einen Nachfolger seines Erolgs plante. Stattdessen wolle er mit We Are Football etwas seriöser und zeitgemäßer sein, ohne aber die Wurzeln zu verlieren - wie den Humor zum Beispiel.

Darunter fallen kleine Features, die zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich das reale Leben abzubilden, aber auch witzig zu sein. Da wäre exemplarisch die Suche nach einem Maulwurf. Ein "äußerst schwieriges Unterfangen", wie Köhler gegenüber kicker eSport verrät: "Denn einmal jemanden falsch verdächtigt, kann sich das schnell negativ auf das Mannschaftsgefüge auswirken". Dann heißt es möglicherweise: Der Trainer hat die Kabine verloren.

Eine im Fußball häufig verwendete Phrase, wenn es im Verhältnis zwischen Mannschaft und Übungsleiter mutmaßlich Risse gibt. Ob das der Fall ist oder das Team hinter einem steht, erfährt man via Kabinen-Seismograf. Dieser hatte seinen Ursprung übrigens in einer realen Begebenheit, als darüber diskutiert wurde, wer beim FC Bayern noch hinter dem damaligen Coach und heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann steht.

Mehr Spannung durch 3D-Sequenzen

Am meisten Freude bereite Köhler jedoch die 3D-Engine: "Das war unser Wunsch, durch die 3D-Sequenzen mehr Spannung ins Spiel zu bringen. So kann man sich beispielsweise an einem entscheidenden 34. Spieltag seine persönliche Konferenz zusammenstellen."

Damit das Spiel aber weiterhin schnell spielbar bleibt, gibt es lediglich die Highlights zu sehen. Das komplette Spiel zu schauen, ist nicht möglich. Mit den Sequenzen selbst ist Köhler schon zufrieden, möchte aber noch kontinuierlich weitere Arten hinzufügen. So gibt es zum Beispiel seit dem ersten Update von WAF 2024 Grätschen, Fouls und Tätlichkeiten. Das kommende Update 2 wird den Schwerpunkt auf Freistöße, Ecken und Einwürfe legen. Zudem werden die Fans ab dem neuen Patch im Stadion auch Banner aufhängen, man kann gegnerische Spieler provozieren und einzelne 3D-Spiele mit frei wählbaren Gegnern können dann aus dem Startmenü direkt simuliert werden.

Abseits der Animationen verfolgt das Team noch ein weiteres "großes Ziel: Wir würden gerne einen kompetitiven Online-Modus schaffen, in dem man sich mit anderen messen kann". Dafür war "zunächst eine technische Basis notwendig, die wir geschaffen haben. Jetzt versuchen wir herauszufinden, wie viele unserer Spieler einen solchen Modus wirklich wollen und wie dieser Modus optimal gestaltet werden kann." Schnell stellt sich da die Frage nach eSport, was "in einem Manager schwierig ist. Aber man kann zumindest Wettkampf schaffen. Das geht, in dem man Mannschaften gleichstellt oder auch mittels Draft." Diesen gibt es bei der Vereinsgründung auch bereits im zweiten Update.

Ist We Are Football 2024 erst kürzlich erschienen, strotzt das Entwicklerteam weiterhin vor Tatendrang. Zunächst via Updates, ob es 2025 ein komplett neues Spiel geben wird, stünde noch in den Sternen. Das habe auch mit der eigenen Erwartungshaltung zu tun. Denn nur ein reines Kader-Update wolle man nicht als neuen Teil der Reihe verkaufen.