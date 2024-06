WDR-Umfrage: Gündogan von Ergebnissen "wenig überrascht"

Ilkay Gündogan ist über die Ergebnisse der viel kritisierten WDR-Umfrage zur deutschen Nationalmannschaft wenig überrascht. Zugleich ärgert sich der Kapitän über den Zeitpunkt.

Für die ARD-Dokumentation "Einigkeit und Recht und Vielfalt" hat der WDR eine inzwischen viel diskutierte und viel kritisierte Umfrage durchgeführt, die befremdliche Ergebnisse hervorgebracht hat. 17 Prozent der Befragten finden es demnach "schade", dass der DFB-Kapitän türkische Wurzeln hat. 21 Prozent erklärten zudem, dass sie es besser fänden, wenn wieder mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft spielen würden.

Der Kapitän selbst äußerte sich am Dienstag beim Sport-Informations-Dienst (SID). Er sei von rassistischen Tendenzen in der deutschen Gesellschaft "wenig überrascht", schließlich sehe man ja "die politische Entwicklung der letzten Monate, vielleicht sogar Jahre".

Das Problem bestehe aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, sagte der gebürtige Gelsenkirchener. "Die Zahlen sind nicht überraschend. Wir wissen das alle. Vielleicht wird es das auch noch die nächsten zehn Jahre geben, vielleicht wird es besser - hoffentlich."

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich zur Umfrage geäußert ("Wir müssen aufwachen"), Joshua Kimmich bezeichnete die Ergebnisse als "absolut rassistisch". In die Kritik geraten waren allerdings auch die Urheber der Umfrage. Es sei "irgendwie traurig, dass wir in der heutigen Zeit solche Umfragen machen und darauf Wert legen", so Gündogan, der wir Kimmich betonte: "Was mich stört, ist auch der Zeitpunkt. Das ist für mich komplett unnötig und macht wenig Sinn."

Die Macher der Dokumentation, die in der ARD am Mittwochabend ausgestrahlt wird und in der unter anderem Ex-Nationalstürmer Gerald Asamoah und der aktuell bei Julian Nagelsmann gesetzte Innenverteidiger Jonathan Tah zu Wort kommen, hatten sich in den vergangenen Tagen verteidigt und mehrmals erklärt.