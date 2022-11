WDFV-Sportgericht bestraft Alemannia Aachen in drei Fällen

Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) verurteilte Alemannia Aachen wegen Vergehen seiner Anhänger in drei Fällen zu Geldstrafen. Allen voran der Becherwurf eines Zuschauer kommt dem Traditionsverein teuer zu stehen.

Das Sportgericht des WDFV unter Vorsitz von Georg Schierholz bat Alemannia Aachen wegen Fan-Vergehen in drei Fällen zur Kasse. Insgesamt müssen die Kaiserstädter über 13.000 Euro an Strafen überweisen.

2500 Euro sind für das "verstärkte" Abbrennen von Pyrotechnik am 4. Spieltag beim Heimspiel gegen den SC Preußen Münster fällig. Am 10. Spieltag gegen Fortuna Köln gelangte ein Zuschauer am Aachener Tivoli unerlaubterweise auf das Spielfeld. Dafür wurde die Alemannia mit 750 Euro sanktioniert.

Richtig teuer bekam Aachen allerdings der Becherwurf eines Zuschauers zu stehen. Am 11. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach wurde in der 87. Minute der Schiedsrichter-Assistent von einem gefüllten Getränkebecher, der aus den Zuschauerrängen geworfen worden war, am Hinterkopf getroffen und die Begegnung daraufhin abgebrochen. Die Punkte bekam die Fohlen-Reserve bereits im Oktober vom Sportgericht gutgeschrieben, sie lag zum Zeitpunkt des Abbruchs in Führung. Nun sprachen die Sportrichter dazukommend eine saftige Geldstrafe aus.

"Wegen des Herbeiführens eines Spielabbruchs durch unsportliches Verhalten eines dem Verein zuzurechnenden Zuschauers wurde die Alemannia zur Zahlung von 10.000 Euro verurteilt. Zudem wurde der Verein verurteilt, an den betroffenen Schiedsrichter-Assistenten den Betrag von 500 Euro zu überweisen", schreibt der WDFV auf seiner Homepage.