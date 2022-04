Wawrinka geht die Puste aus - Krawietz/Mies enttäuschen

Das deutsche Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies verabschiedet sich früh aus Monte Carlo - ebenso der Schweizer Routinier Stan Wawrinka.

Am Ende ging ihm die Puste aus: Stan Wawrinka. picture alliance/dpa/MAXPPP

"Das war wohl nichts", dürften sich Krawietz/Mies nach ihrem vergeigten Start in die Sandplatzsaison gedacht haben. Gerade mal eine Stunde und 16 Minuten standen sie auf dem Platz, ehe ihr frühes Aus bereits besiegelt war. Mit 3:6 und 5:7 mussten sie sich beim ATP-Masters in Monte Carlo dem US-Duo Taylor Fritz/Sebastian Korda beugen.

Für das deutsche Doppel, das nach langer Verletzungspause von Mies zurück zu alter Stärke finden will, setzt sich ein Negativtrend fort - es war die fünfte Erstrundenniederlage in Serie.

Ich habe den Sieg nicht verdient. Alexander Bublik

In der Einzelkonkurrenz präsentierte sich Stan Wawrinka phasenweise in guter Form, gegen Alexander Bublik aus Kasachstan ging dem Eidgenossen beim 6:3, 5:7, 2:6 am Ende aber ein bisschen die Puste aus. Bublik selbst gab anschließend zu, glücklich gewonnen zu haben. "Er war nicht fit genug", sagte der Weltranglisten-36. mit Blick auf den derzeit 200 Plätze schlechter positionierten Schweizer und gab zu: "Ich habe den Sieg nicht verdient." Wawrinka selbst war trotz des Ausscheidens nicht unzufrieden, sieht sich nach über einjähriger Verletzungspause wieder "auf dem richtigen Weg".