Watzkes durchwachsenes Zwischenfazit: "Nicht unser Anspruch"

Borussia Dortmund steht im Halbfinale der Champions League, sicher ein großer Erfolg. Das Abschneiden in der Liga ist dafür nicht ganz so zufriedenstellend - und drückt aufs Gemüt, wie Hans-Joachim Watzke zugibt.

Vor dem Anpfiff des Halbfinal-Hinspiels der Champions League gegen das französische Star-Ensemble von Paris St. Germain zog Hans-Joachim Watzke ein durchwachsenes Zwischenfazit zum bisherigen Saisonverlauf von Borussia Dortmund.

Watzke und das "gemischte Bild"

Dem 64-Jährigen bietet sich "ein gemischtes Bild", wie er selbst sagt, wenn es um das Zwischenfazit geht. "Auf der einen Seite steht das Champions-League-Halbfinale", was zweifellos ein großer Erfolg ist, auf den man in Westfalen stolz sein kann.

Auf der anderen Seite liegt man in der Bundesliga mit 57 Punkten auf Platz fünf - teils deutlich hinter Meister Bayer 04 Leverkusen (81), Bayern München (69), VfB Stuttgart (64) und RB Leipzig (62). "Ich bin mit dem fünften Tabellenplatz überhaupt nicht zufrieden", sagt Watzke deutlich und betont: "Das ist nicht unser Anspruch."

Seit Jahren ist die Qualifikation für die Champions League für den BVB das Minimum, das man erreichen möchte. Weil in der laufenden Saison auch Platz fünf sehr wahrscheinlich für die Königsklasse reichen wird, wäre das schwache Abschneiden in der Bundesliga wohl aber verschmerzbar. "Wenn wir uns am Ende für die Champions League qualifizieren, ist das in Ordnung", sagt auch Watzke, betont aber zugleich: "Wir müssen in der Bundesliga wieder höher."

Augenzwinkernd reagierte Watzke auf die Frage nach Lars Ricken, der am Mittwoch seinen ersten Tag als Geschäftsführer Sport hatte. "Lars ist heute ja den ersten Tag verantwortlich", merkte Watzke an und stellte klar: "Wenn es nicht läuft, wird er aber nicht verantwortlich gemacht."