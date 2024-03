Watzke zufrieden - Tuchel sieht "schwierigsten Weg, den man sich vorstellen kann"

Bayern München und Borussia Dortmund gehen im Viertelfinale der Champions League den wohl schwersten Gegnern aus dem Weg. Eine Final-Neuauflage wie einst 2013 ist möglich. Die Stimmen zur Auslosung ...

Hans-Joachim Watzke (BVB-Geschäftsführer) bei Sky: "Wir wollten gerne erst ein Auswärtsspiel haben. Atletico ist ein tolles Los, aber du möchtest nicht zum Rückspiel nach Madrid, das ist klar. Die haben seit 1997 zuhause nicht mehr verloren in der Champions League. Wir wissen um die Stärken von Atletico - Axel Witsel spielt da -, aber wir wissen auch, dass wir nicht chancenlos sein werden. Atletico gegen uns wird 50:50. Es wäre schon eine coole Sache, noch einmal gegen die Bayern in Wembley zu spielen für eine Revanche. Wir müssen uns aber nichts vormachen, das werden ganz schwere Spiele."

Edin Terzic (BVB-Trainer): "Wir freuen uns sehr. Das ist ein interessantes Los, ein starker Gegner, aber wir wussten, dass der Weg noch schwerer wird. Wir freuen uns, nach Madrid zu reisen. Atletico ist in den K.-o.-Spielen ein kleines Monster, aber wir hoffen im Rückspiel zu Hause eine ähnlich magische Nacht zu erleben wie vor zwei Tagen gegen Eindhoven."

Das sind nicht mehr die Gunners, gegen die wir die letzten drei Spiele deutlich gewinnen konnten. Jan-Christian Dreesen

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender des FC Bayern): "Es wird auf jeden Fall ein schwerer Weg nach Wembley! Arsenal als Tabellenführer der Premier League ist in Top-Form, es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Das sind nicht mehr die Gunners, gegen die wir die letzten drei Spiele deutlich gewinnen konnten. Die Zielsetzung ist dennoch klar: Nachdem jetzt drei Mal in Folge im Viertelfinale Schluss war, wollen wir unbedingt weiterkommen."

Max Eberl (Sportvorstand des FC Bayern): "Wir wollen ins Halbfinale kommen, auch wenn Arsenal zu den Top-Vereinen in Europa gehört. Sie haben sich über die letzten Jahre entwickelt. Jetzt haben sie eine ausgewogene Mannschaft mit unglaublicher Schnelligkeit in der Offensive. Und sie spielen sehr attraktiven Fußball. Wir fokussieren und freuen uns auf die Spiele. Auf diese Abende fieberst du hin."

Thomas Tuchel (Trainer des FC Bayern): "Wir haben mit Sicherheit den schwierigsten Weg vor uns, den man sich vorstellen kann, spielen jetzt gegen eine der besten Mannschaften in Europa. Sie spielen seit zwei Jahren konstant in der Spitze. Es ist ein homogenes, gefährliches Team, sie schießen extrem viele Tore. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Wir wissen um unsere Qualitäten."

Manuel Neuer (Kapitän des FC Bayern): "Es ist eine sehr starke Mannschaft, sie haben einen sehr guten Spirit. Nicht umsonst sind sie aktuell Erster in der Premier League. Es werden zwei harte Spiele, wir müssen alles zeigen, um weiterkommen zu können."

Arsenal sieht sich "in Bestform"

Eric Dier (Bayern-Profi und viele Jahre bei Arsenal-Erzrivale Tottenham): "Es ist natürlich besonders für mich, so schnell nach meiner Ankunft beim FC Bayern wieder für ein Spiel nach England zurückzukehren - und dann noch ausgerechnet nach Nord-London. Es ist eine große Möglichkeit für uns, unsere Qualität auf dem höchsten Level zu zeigen. Arsenal hat ein junges Team, das sehr gut performt."

Edu (Arsenal-Sportdirektor): "Das ist ein schönes Spiel. Wir werden gegen eine Mannschaft spielen, die sehr erfahren ist mit tollen Spielern, aber wir haben ein gutes Momentum. Wir freuen uns sehr darauf, gegen sie anzutreten und zu sehen, ob wir es schaffen können. Wir spielen im Moment in Bestform, also lasst uns so weitermachen wie bisher und sehen, wie weit wir kommen können."