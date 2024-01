Watzke zu Sancho-Deal: "Das Problem liegt nicht mehr bei uns"

Der Transfer von Jadon Sancho zieht sich weiter in die Länge. Der 23-jährige Flügelstürmer wird nicht mehr ins Trainingslager des BVB nach Marbella kommen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte am Montag: "Wir verkünden keine Wasserstandsmeldungen. Das Problem liegt nicht mehr bei uns, wir sind in einem guten Austausch mit Manchester United. Ich bin vorsichtig optimistisch. Wir wollen ihn zu uns holen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir Ergebnisse verkünden können."