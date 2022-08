Watzke zu Equal Pay: "USA-Vergleich kein hilfreicher Beitrag"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf will das Thema Equal Pay in den Verbandsgremien besprechen. Präsidiumsmitglied Hans-Joachim Watzke (63) hatte sich zuletzt skeptisch geäußert.

Im aktuellen kicker-Podcast "FE:male view on football" sagte Watzke, er plädiere "für eine Verursachungsgerechtigkeit - Equal Pay gilt, aber dann müssen auch die Einnahmen die gleichen sein".

Zuletzt hatte das Thema der gleichen Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball an Fahrt aufgenommen, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz sich explizit dafür ausgesprochen und das Thema auch bei seinem DFB-Besuch am Mittwoch in den Mittelpunkt gerückt hatte. Scholz hatte von einer "ganz wichtigen Entwicklung" gesprochen, DFB-Präsident Bernd Neuendorf angekündigt, das Prämiensystem der A-Nationalmannschaften in den Gremien diskutieren zu wollen.

Watzke, seit Anfang des Jahres Teil des DFB-Präsidiums, hatte sich in der vor Scholz' Besuch aufgezeichneten Podcast-Folge skeptisch gezeigt, was eine schnelle Umsetzung angeht. "Wenn wir bei den Herren Weltmeister in Katar werden, dann nimmt der DFB nach meinen Schätzungen etwa 45 Millionen ein", rechnete er vor. "Wenn wir Europameister bei den Frauen werden, dann sind es 2,5 Millionen. Da kannst du nicht sagen, dass die Prämien gleich sein sollen, das funktioniert nicht." Um Equal Pay zu erreichen, müsse man "aufhören, darüber zu reden, was jetzt schon sein müsste, sondern versuchen, die Einnahmeströme und Erlöse anzugleichen".

Das wiederum sei durchaus realistisch. "Ich glaube, dass wir am Anfang eines deutlichen Booms stehen könnten, wenn wir es zusammen gut machen", sagt Watzke über die Lage des Frauenfußballs. Bevor man über eine gleiche Bezahlung diskutiere, müsse man "aber erstmal den nächsten Schritt machen".

In den USA ist es eine völlig andere Situation. Hans-Joachim Watzke

Dieser wurde im US-Fußball bereits vor längerer Zeit getan. Seit Mai ist Equal Pay dort in einem Tarifvertrag verankert. Als Argument für eine Einführung in Deutschland will Watzke das aber nicht gelten lassen. "Wenn man etwas vergleicht, muss man auf der gleichen Basis vergleichen", sagt er im Podcast. "Es ist kein hilfreicher Beitrag, wenn Politiker mit den USA vergleichen. Da ist es eine völlig andere Situation, weil sich der Frauenfußball dort langfristig profiliert hat und die Einnahmesituation besser ist als bei den Herren." In diesem Fall, so Watzke, "sollen dann auch die Frauen besser verdienen als die Herren".

Auch wenn beide Geschlechter den gleichen Aufwand betreiben, sehe er keine Vergleichbarkeit gegeben: "Die einzige Vergleichbarkeit, die es gibt, ist das, was reinkommt."