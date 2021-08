Bayern, Dortmund, Leipzig und Wolfsburg kennen ihre Gruppengegner in der Champions League. Reaktionen zur Auslosung ...

Borussia Dortmund

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Wir können uns nicht beklagen, das ist eine sehr ausgewogene Gruppe. Wir haben eine ordentliche Chance, einmal mehr ins Achtelfinale einzuziehen."

Sportdirektor Michael Zorc: "Das ist eine sehr interessante Gruppe, die ausschließlich aus Traditionsvereinen besteht. Unser Ziel ist das Achtelfinale!"

Marco Reus: "Es sind interessante Gegner dabei, gegen die wir schon länger nicht mehr gespielt haben. Die großen Mannschaften sind jetzt nicht dabei. Ich denke, von dieser Seite aus können wir uns nicht beschweren. Wir werden gut vorbereitet sind. Ob wir nun der Favorit sind oder nicht, das ist mir egal. Unser Ziel ist aber natürlich das Weiterkommen."

Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl: "Wir freuen uns auf drei Traditionsvereine. Es sind spannende, auch interessante Lose. Wir haben den Anspruch, in dieser Gruppe weiterzukommen. Das ist unser Ziel. Es wird emotional zugehen. Wir haben eine große türkische Fangemeinde in Dortmund. Wir freuen uns auch, dort hinzureisen. Da gibt es ein paar Geschichten zu erzählen. Auch mit Ajax verbindet uns etwas. Und Sporting haben wir zuletzt 2016 getroffen, konnten damals zwei positive Ergebnisse erzielen. Wir freuen uns auf diese Gruppe."

Bayern München

Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Ich habe als Spieler immer gerne gegen die Großen gespielt. Barcelona hat Lionel Messi verloren. Keiner hätte es für möglich gehalten, dass er von Barcelona weggeht. Das ist natürlich eine andere Mannschaft ohne Messi. Aber die haben gute Spieler in ihren Reihen. Das wird ein schönes Duell. Benfica ist ein Traditionsclub, ein klangvoller Name und ein richtig guter Club. Das ist eine interessante Aufgabe. Das ist zudem ein schönes Stadion in Lissabon. Dynamo Kiew ist auch nicht zu unterschätzen. Wir wollen die Gruppe schaffen und auch Erster werden. Wir haben große Ziele in der Champions League."