Watzke: "Wir haben die Jahre der Finsternis hinter uns gelassen"

Der BVB schreibt wieder schwarze Zahlen: Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA einen Gewinn von rund zehn Millionen Euro und steigerte den Konzernumsatz signifikant. Eine Dividende für die Aktionäre gibt es dennoch nicht.

In den vergangenen von der Corona-Pandemie geprägten Jahren hatte Hans-Joachim Watzke nur wenig gute Nachrichten im Gepäck, als er gemeinsam mit dem Finanz-Geschäftsführer Thomas Treß die Geschäftszahlen der Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA vorstellte.

Ganz anders in diesem Jahr: "Das Wichtigste ist, dass wir die drei Corona-Jahre hinter uns haben. Sie haben uns 150 Millionen Euro gekostet. Aber wir haben immer gesagt: Wenn wir das hinter uns haben, dann kehren wir zu alter Stärke zurück. Und wir haben geliefert, wie man das neudeutsch sagt. Wir haben 9,6 Millionen Euro Gewinn gemacht nach Steuern. Das ist nach den drei Jahren für uns ein positives Signal", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des BVB und bilanzierte mit Blick auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2022/23: "Wir haben die Jahre der Finsternis hinter uns gelassen."

Treß ergänzte, nach dem Wegfall der Einschränkungen sei das Geschäftsmodell des Klubs "wieder voll funktionsfähig". Die Strahlkraft von Borussia Dortmund sei "ungebrochen". Davon zeugt etwa das Wachstum beim Sponsoring um rund 16 Millionen Euro auf nun 142,3 Millionen Euro.

Höchster Umsatz der Vereinsgeschichte

Mit einem erwirtschafteten Konzernumsatz von 418,2 Millionen Euro (Vorjahr: 351,6 Millionen Euro) hat der BVB den höchsten Umsatz der Vereinsgeschichte erzielt. "Daran", sagte Treß, "hätten wir vor drei Jahren noch nicht geglaubt." Das Konzernergebnis verbesserte sich um 41,5 Millionen Euro auf 9,6 Millionen Euro. Die Bruttokonzerngesamtleistung stieg um 58,5 Millionen Euro auf 515,4 Millionen Euro an.

Das Ergebnis aus Transfergeschäften verzeichnete ebenfalls eine Verbesserung: Von 62,9 Millionen Euro auf 72,5 Millionen Euro - wobei der Verkauf von Jude Bellingham an Real Madrid für eine Sockelablöse in Höhe von 103 Millionen Euro erst im Geschäftsjahr 2023/24 in der Bilanz berücksichtigt wird.

Eine Dividende zahlt die Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA in diesem Jahr dennoch nicht an die Aktionäre aus. Für das kommende Jahr allerdings wird eine Auszahlung angestrebt, wie Watzke sagte: "Wir versuchen, am Ball zu bleiben. Wir haben das klare Ziel und die klare Zuversicht, dass unser Geschäft im nächsten Jahr wieder in eine Dividendenfähigkeit münden soll."

Watzke zufrieden mit dem sportlichen Start

Zufrieden zeigte sich der BVB-Boss auch über den sportlichen Start in die neue Saison. Die zwei Siege im DFB-Pokal bei Schott Mainz (6:1) und in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:0) hätten ihn "froh" gemacht.

Gut leben konnte Watzke auch damit, dass der Erfolg über Köln eher glücklich zustande gekommen und die Leistung der Schwarz-Gelben nur wenig zufriedenstellend war: "Ich finde es gut, denn es beschert uns drei Punkte, gibt dem Trainer und der sportlichen Leistung aber auch genug Möglichkeiten, das eine oder andere zu kritisieren und Verbesserungspotenzial aufzuzeigen. Wir wissen, dass wir vieles besser machen müssen. Wir wissen aber auch, dass wir vieles besser machen können."

Dass die Personalaufwendungen im Konzern um fünf Millionen Euro auf 236,2 Millionen Euro stiegen, sei angesichts des internationalen Wettbewerbs, in dem sich der Klub sportlich befinde, nicht überraschend: Eine Senkung sei nicht als Ziel ausgegeben worden, sagte Watzke: "Wenn du dich in dem Markt behaupten willst, kommst du an steigenden Kosten nicht vorbei. Da rede ich gar nicht nur vom FC Bayern, sondern auch denen, die hinter uns kommen." Also etwa von RB Leipzig und Bayern Leverkusen.

Im Vergleich sei der Dortmunder Anstieg "moderat" ausgefallen, "zumal wir auch viel für unsere Mitarbeiter tun mussten". Die Gehälter der Klubangestellten stiegen um fünf Prozent, hinzu kommen zwei Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 3000 Euro pro Mitarbeiter, verteilt auf zwei Geschäftsjahre.

Keine Angst vor der Konkurrenz aus Leipzig und Leverkusen

Angst vor der investierenden Konkurrenz hat Watzke laut eigener Aussage nicht: "Wir leben alle vom sportlichen Wettbewerb", sagte der 64-Jährige. Dabei sei es "sicherlich leistungsfördernd", wenn man den Atem eines Konkurrenten im Nacken spüre. "Insgesamt tut es der Bundesliga gut, wenn es mehr Spitzenklubs gibt. Ich sehe uns da eigentlich auf einem guten Weg." Die Krise des deutschen Fußballs betreffe eher die Nationalmannschaften, bei den Klubmannschaften hingegen habe eine Trendumkehr stattgefunden. "Da war es vor ein paar Jahren schlechter."