Watzke-Wahl, Super League und Co.: Darum geht's in Lissabon

Neuendorf in den FIFA-Rat, Watzke in die UEFA-Exekutive - das sind zwei zentrale Punkte des UEFA-Kongresses, der an diesem Mittwoch in Lissabon stattfindet. Doch neben der offiziellen Tagesordnung dürfte auch debattiert werden über Finanzregeln, mehrfache Klubeigentümerschaft und die jüngsten Fan-Ausschlüsse in Italien.

Wenn an diesem Mittwoch die europäischen Fußball-Verbände in Lissabon zusammenkommen, dann geht es aus deutscher Sicht vor allem um die Wahlen von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums und aufgrund dieses Amts auch DFB-Vize, in Spitzengremien des internationalen Fußballs. Neuendorf wird Peter Peters im FIFA-Rat beerben, BVB-Geschäftsführer Watzke Dr. Rainer Koch in der UEFA-Exekutive. Beide treten ohne Gegenkandidaten an für die verbliebenen zwei Jahre des Mandats, das ihre Vorgänger ursprünglich erhalten hatten, ihre Wahl gilt als gesichert. Der kicker beantwortet die wichtigsten weiteren Fragen rund um den UEFA-Kongress in Portugal.

Welche Wahlen stehen noch auf der Agenda?

Aleksander Ceferin tritt seine zweite Wiederwahl ohne Gegenkandidaten an. Es wird statutengemäß die letzte Amtszeit des seit 2016 als UEFA-Präsident firmierenden Slowenen. Zudem kämpfen Jesper Møller Christensen (Dänemark), Philippe Diallo (Frankreich), Armand Duka (Albanien), Petr Fousek (Tschechische Republik), Lise Klaveness (Norwegen), Ex-Bundesliga-Profi Levan Kobiaschwili (Georgien), Andrii Pavelko, (Ukraine), Rod Petrie (Schottland), Hugo Quaderer (Liechtenstein), Luis Rubiales (Spanien) und Bjorn Vassallo (Malta) um sieben zu vergebene Plätze im UEFA-Exekutivkomitee. Die Waliserin Laura McAllister steht ohne Gegenkandidatin zur Wahl für den formal einer Frau zustehenden Posten in dem Gremium, das am Dienstag über die Vergabe der Frauen-EM 2025 berät.

Welche Bedeutung haben die Wahlen von Neuendorf und Watzke?

Neuendorfs Berufung in den FIFA-Rat kommt vor allem mit Blick auf die Frauen-WM 2027 eine Bedeutung zu. Um jenes Turnier bewirbt sich der DFB gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden. Das Gremium trifft nicht nur Vorauswahlen bei WM-Bewerbungen, sondern ist ein Feld für sportpolitische Vernetzung. Im UEFA-Exekutivkomitee, in das Watzke einzieht, drängt zuvorderst das Thema Super League auf die Agenda. Der europäische Fußball wartet gespannt auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs EuGH in der Sache. Selbstredend geht es im Exko aber auch um die weiteren großen Fragen des (internationalen) Fußballs wie Einhaltung der Regeln für finanzielle Stabilität. Watzke hatte im Interview mit der SZ als wichtigste Aufgabe angekündigt, darauf hinzuwirken, dass "gnadenlos und knallhart kontrolliert wird. Ob das alle so sehen, bezweifle ich. Aber ich folge meiner Überzeugung."

Welche Einflussnahme hätte die UEFA hier?

Sie könnte beispielsweise Umgehungstatbestände erschweren, wie sie aktuell besonders in der Premier League vorkommen. Dort vergeben reiche Klubs wie der FC Chelsea zum Beispiel im Falle des Ukrainers Mkyhaylo Mudryk Achtjahresverträge, um Transferkosten künstlich kleinzurechnen, weil diese bilanziell anteilig auf die Laufzeit umgelegt werden. In Deutschland sehen die Statuten eine maximale Laufzeit von fünf Jahren vor.

Welche Themen stehen aktuell noch oben auf der UEFA-Liste?

Präsident Ceferin hatte erklärt, über neue Regeln zur sogenannten Multiclub-Ownership nachzudenken. Denn laut Statuten keine natürliche oder juristische Person Einfluss oder Kontrolle ausüben bei mehr als einem Klub in den UEFA-Wettbewerben. Aufgekommen war das Thema im Zuge der Übernahme-Schlacht um Manchester United, um das sowohl Katar als auch der britische Milliardär Jim Ratcliffe buhl(t)en. Mittlerweile gilt das Emirat als Favorit auf die Übernahme. Katar hält auch Paris St.-Germain, Ratcliffe mit OGC Nizza einen anderen französischen Klub. Die UEFA könnte also in die Lage kommen, beispielsweise entweder PSG oder ManUnited nicht zur Champions League zuzulassen.

Gut möglich, dass sie diese Regeln aufweicht, zumindest lesen sich Ceferins jüngste Aussagen so. Bislang mussten offenkundige Verstöße gegen diese Regeln, Stichwort Red Bull, beispielsweise durch das Beenden von Kooperationsvereinbarungen, Leihverträgen oder personelle Wechsel mehr oder minder bereinigt werden.

Heiße Diskussionen verspricht auch der offenbar erneute Ausschluss von Gästefans durch das italienische Innenministerium bei einem Europapokalspiel vor dem Europa-League-Viertelfinale zwischen AS Rom und Feyenoord Rotterdam. Gleiches hatte die Behörde bereits vor dem Champions-League-Achtelfinale zwischen SSC Neapel und Eintracht Frankfurt verfügt und dafür heftige Kritik geerntet, wenngleich Chaoten aus den Fanlagern beider Klubs mit Randalen rund um die Partie dem Thema Fanrechte im Nachgang einen Bärendienst erwiesen. "Wir müssen etwas dagegen tun, die Entscheidung ist nicht korrekt", hatte auch Ceferin via ZDF gegen den Ausschluss gewettert. Formal allerdings stehen lediglich die Wahlen und die turnusmäßigen Berichte auf der Agenda des Kongresses.

Welchen Einfluss hat Neuendorf als FIFA-Rat wirklich?

Das ist die große Frage. Gerade nach dem "One-Love-Binden-Theater" in Katar wird mit Spannung erwartet, wie sich Neuendorf mittelfristig positioniert gegenüber Gianni Infantino. Dass der Deutsche bei der Wiederwahl des FIFA-Bosses per Akklamation in Kigali kürzlich den Applaus verweigerte, ist zunächst einmal nicht mehr als der Weg des geringsten Wiederstandes. Markige Worte auf der ganz großen Bühne, wie sie Norwegens Verbandspräsidentin Klaveness vor Jahresfrist beim FIFA-Kongress in Doha wählte, sind bis dato nicht zu hören gewesen vom höchsten DFB-Amtsträger.

In den Augen von Alexander Koch ist die Position des Rates neben der guten Dotierung - ein einfaches Ratsmitglied erhält 250.000 US-Dollar, ein Vize-Präsident 300.000 US-Dollar pro Jahr - nach wie vor eine höchst einflussreiche. "Im Grunde muss niemand Angst haben um sein Amt, denn Infantino hat keinen Einfluss auf die Mitglieder im Rat und kann auch niemanden rauswerfen. Wenn einer mal die Oppositionsrolle einnähme, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass der Rest erst realisiert, welche Macht er hat", sagte der langjährige FIFA-Medienchef im Gespräch mit dem kicker (Print-Ausgabe von diesem Montag).

Zur Wahrheit gehört jedoch auch: Die Kritik an Infantino kommt vor allem aus Europa, allenfalls in Südamerika ist das Standing des Schweizers noch so schlecht wie in UEFA-Gefilden. Und in Katar fielen die vermeintlichen Mitstreiter der Deutschen aus Europa in der "One-Love-Binden-Farce" um wie die Fliegen.