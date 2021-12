Watzke vor Bayern: "Die sollen ruhig mal kommen"

Hans-Joachim Watzke (62) hat vor dem Topspiel gegen Bayern in einem Interview über Marco Rose, Erling Haaland und das Champions-League-Aus gesprochen.

Am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann Borussia Dortmund mit einem Sieg am FC Bayern vorbeiziehen, und geht es nach Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, ist das auch möglich: "Wenn du von den letzten 20 Bundesligaspielen 17 gewinnst, dann müsstest du genug Selbstvertrauen haben", sagte er in einem Interview bei "Sky": "Wir haben in Wolfsburg gezeigt, zu was wir imstande sind, wenn wir einigermaßen komplett sind."

Watzke erwartet, dass der BVB wie am vergangenen Samstag "couragiert" und "selbstbewusst" auftritt. Genau so gebe es Trainer Marco Rose der Mannschaft vor. "Ich erlebe ihn jeden Tag kämpferisch. Und das ist ja auch so, die sollen ruhig mal kommen", sagte Watzke mit einem Gruß an die Bayern.

Für seine Entwicklung wäre es auch top, wenn er noch ein bisschen länger bei uns bleibt Watzke über Haaland

Trotz des "blöden" Ausscheidens in der Champions League und dessen Auswirkungen auf "die Visitenkarte von Borussia Dortmund" - die er "schlimmer" findet als die finanziellen - "müssen wir uns jetzt auch nicht den Gesamtblick verstellen lassen", findet Watzke und stärkt vor allem Rose. "Wir haben in der Bundesliga aus 13 Spielen 30 Punkte geholt. Das ist uns auch noch nicht so oft gelungen. Man kann sicherlich schon sagen, dass er", also Rose, "zum Klub hervorragend passt. Das merkt man ja einfach."

Gleiches gilt für Erling Haaland, der in Wolfsburg bei seinem Comeback im 50. Bundesliga-Spiel das 50. Tor erzielte. "Das löst was aus, wenn man Erling im Kader hat. Mit seiner positiven Ausstrahlung und seiner positiven Verrücktheit löst das beim Gegner und bei der eigenen Mannschaft was aus."

Watzke rät Haaland zu BVB-Verbleib im Sommer

Geht es nach Watzke, bleibt der Norweger, der den Verein nach der Saison per Ausstiegsklausel verlassen kann, über den Sommer hinaus in Dortmund: "Wir werden Gespräche führen, werden die unaufgeregt führen und würden uns wünschen, er bleibt länger bei uns."

Sollte das nicht passieren, "werden wir es auch akzeptieren. Und wir werden auch dann wieder Lösungen finden. Das ist auch völlig klar. Das ist in der DNA vom BVB drin. Aber schon für seine Entwicklung wäre es auch top, wenn er noch ein bisschen länger bei uns bleibt", betonte Watzke.