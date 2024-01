Watzke über Terzic-Bekenntnis: "Ich weiß nicht, ob ich das so nochmal sagen würde"

Die Zeit von Hans-Joachim Watzke beim BVB neigt sich ihrem Ende entgegen, doch noch sitzt der 64-Jährige am Ruder - nun sprach er über sein Bekenntnis zu Edin Terzic und äußerte sich zur Zukunft von Matthias Sammer.

Anfang Januar hatten die Dortmunder via Adhoc-Meldung mitgeteilt, dass Watzke seinen bis Ende 2025 laufenden Vertrag als Geschäftsführer nicht verlängern werde. Nun verriet der 64-Jährige, dass mit seinem Ausscheiden auch die Beratertätigkeit Matthias Sammer in ihrer jetzigen Form beendet sein wird.

"Das ist miteinander verbunden, also beidseitig miteinander gekoppelt", sagte der BVB-Geschäftsführer im Bild-Interview bei Welt TV am Sonntag und wurde konkret: "Im Vertrag steht im Prinzip, dass er mein Berater ist." Seit März 2018 ist Sammer als externer Berater bei den Dortmundern tätig und sitzt bei BVB-Spielen sehr oft auf der Tribüne an der Seite von Watzke.

Aktuell geht es aber um das Hier und Jetzt - und da liegen die Schwarz-Gelben im Meisterrennen mit 15 Punkten Rückstand auf Leverkusen fast schon hoffnungslos zurück. Für den BVB und Trainer Edin Terzic geht es wohl eher darum, die Champions League zu sichern.

Da wurde meine Glaubwürdigkeit hinterfragt, das ist doch alles Unsinn. Hans-Joachim Watzke

Apropos Terzic. Der 41-Jährige hatte im August noch ein ungewöhnliches Versprechen von Watzke erhalten. "Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt, aus", hatte dieser über den Trainer gesagt. Inzwischen, das betonte Watzke, würde diese Aussage so nicht mehr treffen.

"Ich weiß nicht, ob ich das so nochmal sagen würde", meinte der 64-Jährige und erklärte, warum er das so nicht mehr machen würde. "Da wurde meine Glaubwürdigkeit hinterfragt, das ist doch alles Unsinn. Meine Überzeugung ist, dass Edin Terzic ein hervorragender Trainer ist. Das habe ich zum Ausdruck gebracht. Nicht mehr und nicht weniger." Es sei eh klar, "dass irgendwann einmal die Zukunft zu Ende ist. Ich weiß auch, dass Fußball ein Ergebnissport ist. Wenn du 15 Mal verlierst, wird es schwierig."

Ohnehin sei es im modernen Fußball eher die Ausnahme als die Regel, dass Trainer lange bei einem Klub verweilen. Ganz lange Trainerepochen gebe es kaum mehr, stellte Watzke fest und hob hervor: "Edin ist von 18 Bundesliga-Trainern schon der drittdienstälteste, das sagt auch was aus."

Eine Epoche prägte indes ohne jeden Zweifel Watzke selbst beim BVB, dem er auch in Zukunft erhalten bleiben möchte. "Der BVB ist mein Verein. Er gehört mir natürlich nicht. Aber ich werde dem Verein immer in irgendeiner Weise dienen, wenn er es denn wünscht." In welcher Funktion, das wisse er nicht, er betonte aber, dass er keine Ambitionen auf die Präsidentschaft habe. "Solange Reinhold Lunow Präsident ist, werde ich mich nicht beschäftigen mit dem Thema. Er ist ein feiner Kerl, wir sind freundschaftlich miteinander verbunden."