Watzke sieht "schwierigste Gruppe" - Müller über das "Salz in der Suppe"

Am Donnerstagabend wurden die Champions-League-Gruppen ausgelost. Besonders hart traf es den BVB. Die Stimmen der deutschen Klubs.

Letztmals wird die Champions League im bewährten Format ausgetragen. Ab der Spielzeit 2024/25 geht es bekanntlich im Ligasystem weiter. Weswegen die Vorfreude auch auf teils harte Gruppen bei den deutschen Teams ungebrochen scheint.

In Gruppe A bekommen es die Bayern mit Manchester United, erstmals überhaupt mit dem FC Kopenhagen und zum zweiten Mal mit Galatasaray zu tun. "Man muss jedes Spiel ernst nehmen", warnte Andreas Jung, Marketing-Vorstand der Bayern, am Rande der Auslosung in Monaco: "Gegen Manchester United haben wir eine ausgeglichene Bilanz. Das ist eine Gruppe, in der wir schon die Chance haben, weiterzukommen, aber wir müssen es seriös angehen."

"Manchester United ist eine der ganz großen Adressen des europäischen Fußballs, mit denen uns einige historische Duelle verbinden", erklärte Bayerns CEO Jan-Christian Dressen und stellte klar: "Seit unserem Titelgewinn 2020 in Lissabon war jetzt dreimal im Viertelfinale Schluss, es ist unser großer Wunsch, dass es in dieser Saison wieder etwas weiter geht, aber dazu müssen wir in der Gruppe A zunächst bestehen."

Ex-Kapitän Bastian Schweinsteiger, der für die Bayern und ManUnited spielte, nannte es via Twitter "eine perfekte Gruppe für mich". Auf die beiden Vergleiche zwischen den Giganten der Gruppe A fiebere er schon jetzt hin. Sommerneuzugang Harry Kane ließ via Social Media wissen: "Ich kann es kaum erwarten." Sein Name war in diesem Transfersommer zwischenzeitlich auch mit den Red Devils in Verbindung gebracht worden.

Thomas Müller freut sich mit ManUnited auf eine "Insatz im Weltfußball" und mit Erik ten Hag auf "einen ehemaligen Trainer der Bayern-Amateure". Der Routinier fiebert der letzten Gruppenphase der Champions League entgegen: "Die englischen Wochen sind das Salz in der Suppe in unserem Kalender - dementsprechend: Let's go!"

Zingler: "Der heutige Tag hat sehr viele Unioner glücklich gemacht"

In Gruppe C trifft Union Berlin bei seiner Champions-League-Premiere als krasser Außenseiter auf Rekordsieger Real Madrid, Serie-A-Champion Napoli und Sporting Braga. Gut möglich, dass sich die Köpenicker mit Braga um den Platz für die Europa League streiten werden.

Doch auch die Schwergewichte nimmt Union gerne an. "Pflichtspiele gegen Real und Neapel sind außergewöhnlich", kommentierte Union-Präsident Dirk Zingler die historische Auslosung: "Mit Braga haben wir einen Gegner, den wir bereits aus der UEFA Europa League kennen. Der heutige Tag hat nicht nur mich, sondern sehr viele Unioner glücklich gemacht."

Bei Verteidiger Robin Knoche blickte man auch in strahlende Augen. "Eine tolle Gruppe mit starken Gegnern, schönen Stadien und sicherlich einer atemberaubenden Stimmung", erklärte der Verteidiger und fügte an: "Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Fans auf die Spiele in der Champions League." Der Andrang auf die Champions-League-Spiele im Olympiastadion war riesig.

Watzke weiß: "Man benötigt außergewöhnliche Leistungen"

Die fraglos schwersten Gegner erwischte Borussia Dortmund, das sich in Gruppe F mit Paris Saint-Germain, Milan und Newcastle United messen muss. "Unsere Gruppe ist sicher die schwierigste, eine Hammergruppe", so BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: "Aber die nehmen wir an. Wir treffen auf drei absolute Top-Gegner. Um in dieser Gruppe zu bestehen, benötigt man außergewöhnliche Leistungen, und genau diese erhoffen wir uns von unserer Mannschaft."

Cheftrainer Edin Terzic nannte die Gruppe "eine echte Herausforderung". Aber: "Eine Herausforderung, auf die wir uns freuen und die wir mit voller Überzeugung angehen. Das ändert nichts daran, dass wir mit großen Ambitionen in die Champions League gehen und in die K.-o.-Phase einziehen wollen."

Um die Ausgeglichenheit weiß auch Kapitän Emre Can, der glaubt, dass "jede Mannschaft die Qualität hat, um in die K.-o.-Phase einzuziehen. Das ist unser Ziel. Auf uns warten schwere Aufgaben, aber auch wir sind für die anderen Teams sicher kein Wunschgegner."

Eberl will Gvardiol "in einem würdigen Rahmen verabschieden"

Das vierte und letzte deutsche Team im Wettbewerb ist RB Leipzig, das es in Gruppe G mit Titelverteidiger Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern zu tun bekommt. Max Eberl nahm den "Hattrick" gegen ManCity mit gemischten Gefühlen auf. "Wir haben am eigenen Leib leidvoll erfahren, wie gut diese Mannschaft ist", sagte der Sport-Geschäftsführer mit Blick auf das 0:7 im vergangenen März.

Chancenlos seien die Sachsen aber keineswegs. Einen Vorteil sieht Eberl ohnehin: "Wir können Josko in einem würdigen Rahmen verabschieden." Der Kroate Josko Gvardiol hatte RB erst vor wenigen Wochen in Richtung Manchester verlassen und war mit diesem Wechsel zum teuersten Verteidiger der Welt aufgestiegen.

Belgrad und Bern nannte Eberl "interessante, spannende Lose", dabei aber auch Gegner, "die wir durchaus schlagen können". Mit den Young Boys verbinde er eine Begegnung in den Play-offs der Champions League mit Borussia Mönchengladbach und eine Partie auf Kunstrasen, mit Roter Stern "viele Emotionen und eine hitzige Atmosphäre".