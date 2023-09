Watzke kündigt interne Analyse an

Die Lage bei Borussia Dortmund ist angespannt nach dem 2:2 gegen Heidenheim. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kündigt eine Analyse an in der Länderspielpause an.

Die Pfiffe, die am Freitagabend den Spielern des BVB in den Ohren dröhnten, hallen noch immer nach. Zwei Tage nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Heidenheim ruht zwar der Betrieb auf dem Trainingsgelände der Borussia im Stadtteil Brackel. Die Verantwortlichen - und im besten Fall auch die Spieler - beschäftigen sich aber mit der heiklen Lage, in der sich der BVB durch drei schwache Leistungen zum Saisonstart selbst hineinmanövriert hat.

Erst am Dienstag wird zwar wieder trainiert - und dann nur mit einem kleinen Teil des eigentlichen Kaders, da zahlreiche Nationalspieler des BVB auf Reisen sind. Die Aufarbeitung der Gründe für den Fehlstart läuft jedoch seit Freitagabend und soll in der Länderspielpause in einer umfassenden Analyse der Führungsfiguren des Klubs münden.

"Das machen wir intern, nicht öffentlich"

"Wir werden die Länderspielpause nutzen, um in die Analyse zu gehen", kündigte Klubboss Hans-Joachim Watzke am Sonntag wortgleich bei beiden lokalen Medien "Funke Mediengruppe" und "Ruhr Nachrichten" an. "Das machen wir intern, nicht in der Öffentlichkeit. Natürlich werde ich mit dem Trainer und dem Sportdirektor austauschen, die beiden sind jetzt in allererster Linie gefragt."

In der Tat fällt es derzeit schwer, den einen Verantwortlichen für die angespannte Lage auszumachen. Keiner ist gänzlich freizusprechen - weder die Bosse noch die Spieler. Es drängt sich vielmehr der Eindruck auf, als seien alle Beteiligten in den vergangenen Wochen nicht an ihr Optimum herangekommen. Hinsichtlich der persönlichen Form und Fitness. Der Kaderplanung. Der Spielvorbereitung. Dem Umgang mit den Fans. Und und und. Es besteht an vielen Stellen Rede- und, soweit möglich, Korrekturbedarf.

Anspruchsvolles Programm nach der Pause

Zeit bleibt derweil kaum, sobald die Nationalspieler in der Mitte der kommenden Woche von ihren Länderspielen zurückgekommen sind. SC Freiburg, Paris Saint-Germain und der VfL Wolfsburg heißen die nächsten Gegner. Sie alle verkörpern ein anderes Niveau als die Dortmunder Auftaktgegner Köln, Bochum und Heidenheim. Eine Steigerung ist dringend nötig - und zwar schnell.