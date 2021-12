Watzke kritisiert Zwayer-Vorgehen scharf: "So geht das nicht"

Felix Zwayer wünscht sich ein persönliches Gespräch mit Jude Bellingham. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke reagierte darauf irritiert - und mit deutlichen Worten.

Deutliche Kritik an Felix Zwayer: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. DeFodi Images via Getty Images

Für seine vieldiskutierte Kritik an Schiedsrichter Felix Zwayer muss Jude Bellingham eine Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro zahlen. Aber zahlt der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund sie auch selbst?

"Da sprechen wir mit ihm noch drüber", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Dienstagabend bei "Amazon Prime Video". "Wahrscheinlich werden wir es irgendwie aufteilen."

Dass der BVB das DFB-Urteil akzeptiert hat, hat laut Watzke genau zwei Gründe: "weil wir Ruhe haben wollten und weil wir sicherstellen wollten, dass er weiterspielen kann, also nicht gesperrt wird.

Ich führe keine vertraulichen Gespräche mit irgendjemanden, wo es eine Stunde später schon im Boulevard steht. Hans-Joachim Watzke

Für Zwayer ist der Fall allerdings noch nicht erlegt. Der Schiedsrichter wünscht sich ein persönliches Gespräch mit Bellingham und eine "aufrichtige Entschuldigung", wie er via "Bild" erklärte. Watzke bestätigte ein entsprechendes Schreiben Zwayers an die BVB-Verantwortlichen, übte allerdings deutliche Kritik am Vorgehen des Referees.

"Wenn Herr Zwayer mir und Michael Zorc heute ein Schreiben schickt und so ein Gespräch anregt, kann man gerne darüber diskutieren. Wenn ich aber eine Stunde später das Gleiche dann schon in den Medien lese mit Originalzitaten, dann muss ich sagen: Ich führe keine vertraulichen Gespräche mit irgendjemanden, wo es eine Stunde später schon im Boulevard steht. So geht das nicht", sagte Watzke. Deswegen sehe er für ein solches Gespräch "keine große Realisationschance".