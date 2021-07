Watzke: "Klagen kann nur die Ultima Ratio sein"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke plant für die neue Saison mit einer Zuschauerauslastung von 60 Prozent. Auch damit aber "werden wir keine schwarzen Zahlen schreiben", sagte der 62-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz).

Will geimpfte Personen belohnen: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. imago images/Team 2