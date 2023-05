Watzke: "Hat sich schlimmer angefühlt als 2013"

Schmerz, Trauer und Enttäuschung sitzen auch am Tag nach dem verpassten Titelgewinn tief bei Borussia Dortmund. Für Klubboss Hans-Joachim Watzke hat sich der Verlauf des Samstags "schlimmer angefühlt als das verlorenen Champions-League-Finale 2013".

Den hellen Rollkragenpulli, der dem BVB in den vergangenen Wochen so viel Glück gebracht hatte, legte Hans-Joachim Watzke nach dem 2:2 gegen Mainz, das gleichbedeutend mit dem Ende aller Dortmunder Meisterträume war, zügig ab. Die Enttäuschung saß auch beim BVB-Boss tief nach dieser verpassten Möglichkeit. Statt den Schwarz-Gelben jubelten am Ende eines dramatischen Bundesliga-Nachmittags wieder einmal die Münchner Bayern - zum elften Mal in Serie. Dortmunds Mannschaft, die sich im Jahr 2023 so wehrhaft gezeigt und sich von Rang sechs an die Tabellenspitze emporgearbeitet hatte, flatterten ausgerechnet im großen Finale die Nerven. Schwere Beine, schwere Köpfe, am Ende schwere Herzen: Es war ein bitterer Nachmittag für die Borussia, die sich nun wieder vorwerfen lassen muss, im entscheidenden Moment nicht dagewesen zu sein. Nicht allerdings von den eigenen Fans, die in den Minuten nach dem Schlusspfiff ein feines Gespür für den Moment bewiesen und ihre Mannschaft sowie insbesondere ihren Trainer Edin Terzic mit ihren Gesängen und Sprechchören mental stützten.

Der BVB ist ein Verein, der sich von so etwas schnell erholt. Wir sind im Ruhrgebiet dazu verdammt, immer wieder aufzustehen. Hans-Joachim Watzke

"Die Fans haben uns so großartig unterstützt, uns so viel Support gegeben, selbst nach dem Spiel, mitten in diesem Schmerz. Das muss eine Verpflichtung sein, jetzt weiterzumachen. Der BVB ist ein Verein, der sich von so etwas schnell erholt. Wir sind im Ruhrgebiet dazu verdammt, immer wieder aufzustehen", sagte Watzke am Sonntagmorgen dem kicker, und gestand, wie hart ihn die verpasste Meisterschaft getroffen hat: "Das tut unfassbar weh. Der eine oder andere Spieler ist mit dem Druck nicht so gut umgegangen, den das frühe Münchner Tor ausgelöst. Dazu kam der verschossene Strafstoß als Knackpunkt in einer insgesamt brutalen ersten Hälfte. Es schmerzt sehr. Ich mache diesen Job schon lange, aber gestern hat es sich noch schlimmer angefühlt als das verlorene Champions-League-Finale 2013."

Watzke: Zu wenig Punkte in der Hinrunde

Zehn Jahre nach der Niederlage in Wembley gegen den FC Bayern kassierte der BVB nun einen weiteren Tiefschlag, dessen Ursache Watzke nicht in der Partie am Samstag verortete: "Die Mannschaft hätte diesen Titel verdient gehabt, sie hat in der Rückrunde 40 Punkte geholt. Das ist ein meisterlicher Wert. Wir haben die Meisterschaft nicht gestern verspielt, sondern in der Hinrunde."

Großes Lob für Terzic

Während sich Dortmunds Mannschaft am Sonntag zu einer letzten Besprechung trifft, werden sich Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic in den kommenden Tagen zur üblichen Abschlussanalyse zusammensetzen. "Dann werden wir unsere Ableitung für die neue Spielzeit treffen", sagte Watzke, der explizit ein Lob für sein sportliches Führungspersonal aussprach: "Edin Terzic hat in dieser Saison fantastische Arbeit geleistet, ich hätte es auch Sebastian Kehl gegönnt in seinem ersten Jahr als Sportdirektor."