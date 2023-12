Wattimena wehrt sich nur kurz: Schindler siegt souverän

Nach Florian Hempel steht auch Martin Schindler in der 3. Runde der Darts-Weltmeisterschaft. Die Hürde Jermaine Wattimena meisterte der 27-Jährige ohne größere Probleme.

Steht dank eines 3:1-Sieges gegen Jermaine Wattimena in der 3. WM-Runde. IMAGO/Action Plus

Nachdem Florian Hempel im ersten Spiel der Abendsession spektakulär Dimitri van den Bergh aus dem Turnier gworfen hatte, war mit Martin Schindler ein weiterer Deutscher am Freitagabend in der 2. Runde gefragt. Im zweiten Duell des Abends traf der 26. der Darts-Weltrangliste auf den Niederländer Jermaine Wattimena.

Und von Beginn an zeigte Schindler, dass seine Favoriten-Stellung gerechtfertigt war. Das erste Leg ging noch an den Holländer, doch dann drehte Schindler auf, schnappte sich drei Legs in Serie und konnte so einen schnellen ersten Satzgewinn feiern. Der gute Lauf des 27-Jährigen zog sich auch im zweiten Satz fort, wieder gab Schindler nur ein Leg gegen einen tapfer kämpfenden aber machtlosen Wattimena ab. Nach einem hervorragenden Setup über Triple-20, Triple-20 und Triple-18 versenkte Schindler seinen ersten Satzdart im vierten Leg des zweiten Satzes auf die Doppel-12 zur 2:0-Führung.

Wattimena trifft den "Big Fish" - Schindler eiskalt

Aufgeben wollte sich Wattimena allerdings noch nicht, nachdem Schindler auch das erste Leg des dritten Satzes geholt hatte, bäumte sich der Niederländer noch einmal auf. Einem schnellen Ausgleich nach Legs ließ Wattimena den "Big Fish" folgen - mit einem 170er Finish ging er in Führung und holte sich wenig später den dritten Satz.

Es sollte aber das letzte Aufbäumen des Niederländers in dieser Partie sein, wenig später machte Schindler den Sack endgültig zu. Nach zwei Leggewinnen standen beim 27-Jährigen noch 50 Restpunkte auf dem Board. Diese nahm Schindler sicher raus und durfte sich über den Einzug in die 3. Runde freuen. Dort trifft er in der Abendsession am 28. Dezember auf Scott Williams.