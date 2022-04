Wattenscheid macht's mit Köpfchen, Rheines Meyer zweimal traumhaft

Drei Nachhol-Partien gab es an diesem Sonntag in der Oberliga Westfalen, alle drei endeten mit 2:0-Erfolgen für das Heimteam.

Mit einem 2:0 über Preußen Münster II hat die SG Wattenscheid 09 ihre Vorrunde mit einem weiteren Erfolgserlebnis beendet. Kurz vor der Pause brachte Hönicke seine Farben nach einer Flanke aus dem Halbfeld mit einem sehenswerten Kopfball mit 1:0 in Front (45.+3), für das beruhigende 2:0 sorgte dann nach einer überlegt ausgespielten Kombination Yildiz ebenfalls per Kopf (74.). Ein verdienter Erfolg der SG 09, die mit einem Vier-Punkte-Rückstand auf die Tabellenspitze in die Meisterrunde geht.

Dort trifft die SG Wattenscheid die Eintracht aus Rheine wieder, die sich ebenfalls mit einem 2:0-Sieg gegen den zuvor punktgleichen TuS Erndtebrück drei weitere Zähler aufs Konto buchte. Im Schneeregen startete die Heimelf dabei optimal, ging durch einen Fallrückzieher von Luca Meyer früh mit 1:0 in Führung (2.). Und Meyer hatte an diesem Tag einen Lauf, sorgte so auch für den zweiten Treffer: Nach einem Schnittstellenpass jagte er die Kugel ebenfalls recht sehenswert direkt zum 2:0 in den Winkel (57.). Dabei blieb es, Erndtebrück wird aber trotz Abschluss-Niederlage ebenfalls an der Meisterrunde teilnehmen.

Im Duell zweier Abstiegsrunden-Teilnehmer konnte sich derweil Victoria Clarholz gegen Schlusslicht Westfalia Herne drei Punkte gegen den drohenden Klassensturz sichern. Clarholz war dabei von Beginn an die aktivere Mannschaft und hatte auch das Chancenplus auf seiner Seite, das 0:0 zur Pause war schmeichelhaft für die recht harmlose Westfalia. Auch in Durchgang zwei verpasste die Heimelf wiederholt die Führung, letztlich musste ein Strafstoß dafür herhalten, den Cylkowski zum 1:0 verwandelte (73.). Nachdem Hernes Yilmaz nach einem verbalen Ausfall glatt Rot sah, machte die Victoria in Überzahl alles klar: Erneut war es Cylkowski, der nach einem Freistoß zur Stelle war und den hochverdienten 2:0-Endstand herstellte. Für Herne wird es, das steht schon nach der Vorrunde so gut wie fest, in der kommenden Spielzeit eine Liga weiter unten weitergehen.