Wattenscheid gewinnt Krisenduell - Kaan-Marienborn düpiert Lippstadt

Am Samstag duellierten sich mit Fortuna Köln und der SG Wattenscheid zwei Teams, die in den Startblöcken hängengeblieben sind - mit dem besseren Ende für die 09er. An der Tabellenspitze stehen mit dem FC Kaan-Marienborn und dem FC Düren zwei Aufsteiger.

Im vierten Anlauf hat es dann doch geklappt: Die SG Wattenscheid 09 hat in der Regionalliga gepunktet, und das sogar dreifach. Am Samstag schlug die Elf von Trainer Christian Britscho Fortuna Köln mit 3:0. Im ersten Spielabschnitt waren es die Szenen vom Elfmeterpunkt, die für Aufsehen sorgten: Während Lerche in der 23. Minute die SGW mit einem Strafstoß in Führung schoss, scheiterte in der 42. Minute Marquet an Staudt. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs schloss Yanik zudem einen Konter zum 2:0 ab. Was die Kölner Südstädter in der zweiten Halbzeit auch probierten, die Nullneuner klärten jede Aktion, bevor es richtig brenzlig werden konnte. Natürlich bot sich den Wattenscheidern auch die eine oder andere Konterchance, wovon Bosnjak in der 83. Minute eine zum 3:0 verwertete. Für seine Farben ein Befreiungsschlag, die Fortuna steht indes nach vier Spielen bei einem Pünktchen.

Ganz oben rangieren derzeit, zur Verwunderung der meisten Experten, die Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn und 1. FC Düren. Kaan-Marienborn düpierte auswärts den SV Lippstadt 08 mit 4:1, der sich selbst Hoffnungen auf einen Sprung an die Tabellenspitze gemacht hatte. Diese Hoffnung erhielt nach 31 Minuten auch vermehrt Nahrung. Matter schoss Lippstadt per Abstauber nach schnellem Umschalten in Führung. Doch schon acht Minuten später sauste ein Scheld-Freistoß in die Maschen, 1:1. Zwar kamen die Gastgeber druckvoller aus der Halbzeit, doch in der 60. Minute vergaßen sie, Kyere adäquat zu decken. Der wuselige Angreifer brachte aus spitzem Winkel den FCKM in Führung. Während der SVL weiter Dampf machte, die Angriffe aber nicht effektiv zu Ende brachte, schlug der Aufsteiger noch zweimal eiskalt zu. Erst drückte Hoffmann einen Abpraller über die Linie (71.), dann ließ Wirtz Heimkeeper Westphal ins Leere springen und schob zum 4:1-Endstand ins verwaiste Tor.

Etwas weniger spektakulär erledigte Düren seine Aufgabe beim SV Straelen. Ein Stromberg-Tor nach starker Owusu-Vorlage war der entscheidende Moment zu Gunsten eines FCD, der klar mehr vom Spiel hatte und eigentlich viel früher schon die Weichen auf Sieg hätte stellen müssen.

Bocholt kommt spät zurück

Alles wie bisher, so schien es für den 1. FC Bocholt zu laufen, der sich Anfang der Woche von Trainer Jan Winking getrennt hatte. Im Heimspiel gegen den Wuppertaler SV lief Hagemann in der 7. Minute frei auf Torwart Wickl zu und konnte beinahe mühelos den WSV in Führung schießen. Eine zähe Partie lebte erst wieder kurz vor der Pause auf, als Montag einen Stellungsfehler in der Defensive zum 2:0 ausnutzte (42.). Interimscoach Marcus John schien in der Kabine ein paar sinnschärfende Worte gewählt zu haben, denn Bocholt zeigte nach Wiederanpfiff eine viel giftigere Körpersprache. Glück hatte der Aufsteiger allerdings, dass Hagemann aus bester Position das mögliche 3:0 verpasste. Ein Wuppertaler Gastgeschenk brachte den FCB wieder zurück: Torwart Patzler spielte den Ball in die Füße von Wakamiya, der bediente mit einem Querpass Fakhro, und der verkürzte (68.). Die Brechstange wurde immer mehr zum Stilmittel der Bocholter. Doch sowohl Platzek als auch Lorch verpassten knapp den Ausgleich. Das holte Obst in der fünften Minute der Nachspielzeit nach. Mit der Fußspitze buchte er Bocholt den ersten Zähler auf das Konto.

Im noch verbliebenen Samstagsspiel schlug der SV Rödinghausen die vor Anpfiff punktgleiche U 23 des FC Schalke 04 mit 2:0. Ibrahim fasste in Minute 12 eine Flanke von Kurzen gekonnt ab und brachte den SVR in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff war Kurzen selbst zur Stelle, nach einem Steilpass von Schaub. Bei den Schalkern sammelten übrigens die Profis Cissé, Greiml, und Aydin Spielpraxis.

Spielabbruch in Köln

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen fand am Freitagabend ein unrühmliches Ende. Beim Stand von 4:1 für den Kölner Nachwuchs musste die Partie nach einem Platzsturm von Anhängern beider Fanlager kurz vor Schluss abgebrochen werden. Die Polizei musste eingreifen.

Fans auf dem Platz: Das Freitagsspiel zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen wurde abgebrochen. IMAGO/Herbert Bucco

Laut eines Berichts des "Express" zufolge sollen Kölner Anhänger aus dem gegnerischen Block ein Banner geklaut haben und mit diesem über das Feld vor den hinterherlaufenden RWO-Anhängern geflüchtet sein.

Das Spiel davor war letztlich eine klare Angelegenheit. Mit Arrey Mbi, Hauptmann, Huseinbasic und Tigges standen der Kölner U 23 gleich vier Spieler aus dem Profikader zur Verfügung. Das sorgte zusätzlich bei den Gästen und deren Fans bereits vor Anpfiff für Unmut. Mit Hauptmann und Huseinbasic reihten sich auch gleich zwei derer in die Torschützenliste ein.

Hauptmann traf bereits nach drei Minuten ungehindert aus kurzer Distanz. Huseinbasic legte nach flacher Hereingabe aus ähnlicher Position das 2:0 nach (33.). Heinz verkürzte zwischenzeitlich zwar (37.) und hatte nach Stellungsfehler Arrey Mbis sogar den Ausgleich auf dem Schlappen, im zweiten Durchgang erzielte Schmidt im Eins-gegen-eins mit Divari aber das 3:1 (57.). Für den Schlusspunkt sorgte in der 77. Minute erneut Huseinbasic nach Doppelpass mit Tigges.

In der 89. Minute brach Schiedsrichter Marc Jäger die Partie nach dem Platzsturm schließlich ab, nachdem die Begegnung bereits über 20 Minuten unterbrochen war. Am Tag danach kündigten beide Vereine an, die Vorfälle aufarbeiten zu wollen.

Wiedenbrück feiert deutlichen Sieg

Das zweite Freitagsabendspiel endete mit einer deutlichen 0:5-Pleite für RW Ahlen. Nach der 8:0-Gala aus der Vorwoche gegen die SG Wattenscheid 09 war die Mannschaft von Andreas Zimmermann beim SC Wiedenbrück diesmal chancenlos. Bereits zur Pause führte der Gastgeber durch Lohmar (Elfmeter, 18.) und Tia (41.) komfortabel. Zudem sah Zuhs schon nach 17 Minuten glatt Rot. Ein Doppelschlag nach der Pause durch Aydinel (50.) und Ruzgis (53.) besiegelte schließlich die Niederlage. Der eingewechselte Fehler schlug in der 82. Minute noch zum 5:0-Endstand zu.

Abgerundet wird das Wochenende in der Regionalliga West mit der einzigen Sonntagsbegegnung zwischen Borussia Mönchengladbach II und Fortuna Düsseldorf II. Während Gladbach noch auf den ersten Erfolg wartet, sammelte die Fortuna immerhin schon vier Zähler - zuletzt immerhin einen gegen Alemannia Aachen.