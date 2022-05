Wattenscheid entthront Paderborner U 21: Kaan-Marienborn neuer Tabellenführer

In der Oberliga Westfalen gab es erneut einen Führungswechsel. Der SC Paderborn II unterlag bei der SG Wattenscheid und musste den 1. FC Kaan-Marienborn vorbeiziehen lassen.

Das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze bleibt ein enges. Erneut gab es einen Führungswechsel. Neu auf der Pole-Position ist der 1. FC Kaan-Marienborn.

Die Käner gewannen das Derby gegen die Sportfreunde Siegen klar mit 4:0. Pazurek stellte nach Rückpass in der 36. Minute auf 1:0. Nach der Pause legte der neue Tabellenführer dann ordentlich nach. Tsuda lauerte zunächst am langen Pfosten, wo er den Ball ins Tor drückte (52.). Fünf Minuten später landete Hofmanns Freistoß hinter SF-Torwart Thies - 3:0.

Zwischendurch holte sich Siegens Yilmaz dann noch die Ampelkarte ab (64.), ehe der eingewechselte Krumm in der 70. Minute auf Kyere-Vorarbeit den Endstand besorgte. Kaan-Marienborn lässt damit den SC Paderborn II hinter sich. Die Zweitliga-Reserve, die auf Platz zwei abrutschte, unterlag nämlich bei der SG Wattenscheid 09, die ihrerseits nach zuvor drei sieglosen Begegnungen zurück in die Erfolgsspur fand.

Die Heimelf erwischte auch den deutlich besseren Start. Im Ergebnis schlug sich der Wattenscheider Aufwand aber erst nach 36. Minute wieder, als Schmitz einen verunglückten Canbulut-Schussversuch aufnahm und im linken Eck platzierte. Am Eindruck änderte sich anschließend lange nichts. Jedoch vergaß die SGW nachzulegen.

Das hielt die Paderborner U 21, die nach einer Stunde Spielzeit besser wurde, im Spiel. Dementsprechend nicht unverdient war der Ausgleich von Czok, der freistehend ins linke Eck traf (74.). Beinahe hätte Czok das Spiel vier Minuten später sogar gedreht, ließ eine dicke Kontergelegenheit aber liegen. Und so schlug der eingewechselte Lerche in der 85. Minute für Wattenscheid nach einer Ecke mit dem Kopf noch einmal zu. Wattenscheid verkürzt durch den späten Erfolg den Rückstand auf Platz zwei auf einen Zähler, liegt aber weiter auf Rang fünf.

Rhynern gleichauf mit Paderborn

Dick im Aufstiegsgeschäft ist durch die Paderborner Pleite auch der Tabellendritte SV Westfalia Rhynern, der souverän sein Heimspiel gegen den ASC Dortmund gewann. Sezer und Probst trafen jeweils doppelt. Demgegenüber stand nur ein Treffer der Gäste durch Warschewski zum zwischenzeitlichen 1:3.

Der viertplatzierte FC Gütersloh empfing unterdessen den FC Eintracht Rheine und buchte sich ebenfalls drei Zähler auf das Konto. Im ersten Durchgang gab es Chancen auf beiden Seiten, es war ein offenes Spiel - noch ohne Tore. Im zweiten Abschnitt kippten die Verhältnisse dann leicht zugunsten der Gastgeber, die in der 67. Minute nach starker Vorarbeit von Illig durch Yahkem in Führung gingen. Bis zur Entscheidung dauerte es bis in die Nachspielzeit. Diesmal traf Illig selbst. Keeper Watta war mit aufgerückt, der Gütersloher musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben.

Für den Aufstiegskampf nicht mehr relevant war der Sieg des TuS Erndtebrück beim SV Schermbeck. Terzic köpfte im zweiten Durchgang nach einem Eckball zur nicht unverdienten Führung ein (66.). Schrage sah in den Schlussminuten nach einer harten Aktion noch glatt Rot. Die Gäste brachten den Vorsprung trotz mehrmals höchster Not aber über die Zeit.