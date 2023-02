Wattenscheid: Ein Fünkchen Hoffnung für Coach Britscho

Bei Regionalligist SG Wattenscheid 09 ist die Stimmung im Keller: Die Bilanz im Jahr 2023 ist verheerend - und nun warten starke Gegner.

Den Start ins neue Fußballjahr hatte sich die SG Wattenscheid ganz anders vorgestellt. Nach der jüngsten 1:3-Heimniederlage im selbst so bezeichneten "Sechs-Punkte-Spiel" gegen den Mitaufsteiger 1. FC Bocholt, einen direkten Konkurrenten im Rennen um den Klassenverbleib, ist der Fehlstart endgültig perfekt. Die bittere Bilanz 2023: drei Spiele, drei Niederlagen, 1:11 Tore. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist dadurch von zwei Zählern auf acht Punkte angewachsen. "Wir hatten uns während der Winterpause einiges vorgenommen", ärgert sich SGW-Trainer Christian Britscho (52). "Die gute Stimmung, die wir uns in der Vorbereitung aufgebaut hatten, wurde schon früh über den Haufen geworfen."

Ein Fünkchen Hoffnung schöpft der Chefcoach indes aus der gezeigten Leistung gegen Bocholt. "Wir hatten das Chancenplus auf unserer Seite. Allerdings haben wir es verpasst, nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich nachzulegen", erklärt Britscho. "Wir haben auch in diesem Spiel einmal mehr bewiesen, dass wir gegen so gut wie jeden Gegner in dieser Liga mindestens mithalten können. Leider gelingt es uns aber zu selten, daraus etwas Zählbares mitzunehmen." Nur Dennis Lerche traf mit einem fulminanten Freistoß aus fast 30 Metern. Bocholt besaß den längeren Atem und erzielte in der Schlussphase die Treffer zwei und drei. Ein echter Nackenschlag für die SGW.

Wiederabstieg droht

Und leichter werden die kommenden Aufgaben für den früheren Bundesligisten, dem mehr denn je der direkte Wiederabstieg in die Oberliga Westfalen droht, keineswegs. Am Samstag (14 Uhr) ist die SGW bei Alemannia Aachen am Tivoli zu Gast. Exakt eine Woche später empfängt Wattenscheid dann die aktuell drittplatzierte U 23 von Borussia Mönchengladbach.

Britscho wittert dabei dennoch eine kleine Chance. "Das sind Begegnungen, in denen keiner mit uns rechnet. Vielleicht kriegen wir es hin, einen kleinen Positivlauf zu starten", so der Wattenscheider Trainer. "Eines ist allerdings sicher: Es muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her. Sonst können wir den Gang in die 5. Liga nicht mehr abwenden."

Kleiner Hoffnungsschimmer: Sollte kein Team aus NRW aus der 3. Liga absteigen, würde schon Rang 15 für den Klassenverbleib reichen. Bis dahin sind es "nur" sechs Zähler Abstand. Darauf aufruhen kann sich beim Traditionsklub aber niemand.