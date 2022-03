Wattenscheid 09 beendet kleine Durststrecke - Sportfreunde Siegen schlagen spät zurück

Die SG Wattenscheid 09 hat nach drei sieglosen Spielen am Freitag gegen den TuS Haltern zurück in die Erfolgsspur gefunden. An die Tabellenspitze setzte sich am Sonntag der 1. FC Kaan-Marienborn, während die Sportfreunde Siegen auf den letzten Metern alles herumrissen.

Führungswechsel in der Oberliga Westfalen: Weil die U 21 des SC Paderborn beim Kellerkind TSV Clarholz nicht über ein 2:2 hinauskam, zog der 1. FC Kaan-Marienborn mit einem 1:0-Heimerfolg über den RSV Meinerzhagen vorbei. Es war sicherlich kein Leckerbissen, den die Zuschauer am Sonntag zu Gesicht bekamen, dafür kämpfte Kaan-Marienborn aber umso leidenschaftlicher. Bender fasste in der zweiten Halbzeit eine Kopfball-Ablage von Pazurek gekonnt ab und zimmerte den Ball zum goldenen Tor ins Netz. In den letzten Minuten musste der FCKM mit einem Mann weniger auskommen, da Hammel Rot wegen einer Notbremse sah.

Bereits am Freitag legte Wattenscheid erfolgreich mit einem 1:0-Heimerfolg über TuS Haltern am See vor - das Ende einer kleinen Negativserie der SG 09. Das Tor des Tages erzielte Lucas dabei schon in der elften Minute, als er bei einem Angriff über links im Strafraum an den Ball kam und aus kurzer Distanz das 1:0 einlochte. Mitte des ersten Durchgangs verpasste es die Heimelf bei einem Strafstoß, zu erhöhen: Canbulut scheiterte mit einem schwach getretenen Versuch am Gäste-Keeper. Vor der Pause köpfte Wattenscheids Kaminski außerdem noch an die Latte. Auch in Durchgang zwei war die SG überlegen, Tore fielen aber nicht mehr. Kurz vor dem Ende gab es einen weiteren Alu-Treffer durch Yildiz. Am Ende ein knapper, aber hochverdienter Erfolg, der den ehemaligen Bundesligisten auf Platz drei hievt, der 1:2-Heimniederlage des ASC Dortmund gegen Westfalia Rhynern sei Dank.

Mit zwei Toren tief in der zweiten Halbzeit hält der FC Gütersloh Schritt. Der FC Eintracht Rheine, der trotz der 0:2-Niederlage noch gute Karten für einen Platz in der Aufstiegsrunde hat, verlangte dem FCG alles ab. So ging es auch torlos in die Pause, aus der Gütersloh mit einem Knalleffekt herauskam. Ilig zog aus rund 20 Metern ab, doch der Pfosten rettete die Eintracht. In der 68. Minute agierten die Gäste den entscheidenden Tick konsequenter: Dantas zog eine weite Flanke auf den langen Pfosten, wo Yahkem per Direktabnahme einnetzte. Dantas verdiente sich auch in der 83. Minute einen Punkt als Vorlagengeber, diesmal passte er zu Nemtsis, der den zu weit vor seinem Tor stehenden Beermann übertölpelte. Danach vergaben die Gütersloher zwar bei Kontern die Chancen auf das 3:0, aber nichtsdestotrotz stand ein aufgrund der guten zweiten Halbzeit verdienter Auswärtserfolg zu Buche.

Der Kampf an der Tabellenspitze? - Wichtig, weil jeder Punkt mit in die Aufstiegsrunde genommen wird. Um den Strich, der Platz 10 und 11 trennt, ist eine kleine Lücke von fünf Punkten entstanden. Der SV Schermbeck steht darüber, ließ den noch immer über ihm platzierten TuS Erndtebrück beim 4:0 nicht den Hauch einer Chance. Matchwinner war mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 57. und 67. Minute Karagülmez, Ryczak sattelte kurz vor Schluss das 4:0 drauf.

Mit dem gleichen Ergebnis schickte die SG Finnentrop-Bamenohl das Schlusslicht Westfalia Herne nach Hause. Mit Hennes hatte auch die SGFB einen dreifachen Torschützen in ihren Reihen, doch zwischen Treffer Nummer eins und zwei lag die Halbzeitpause, was dem Hattrick den Status "lupenrein" kostete. Das 4:0 erzielte Scheppe.

Die Sportfreunde Siegen sind auch auf klarem Kurs Richtung Aufstiegsrunde. So sah es am Sonntag aber lange nicht aus, da die Hammer SpVg zur Halbzeit durch Lorengel führte und kurz nach Wiederanpfiff durch Cakir auf 2:0 erhöhte. Die Messe schien gelesen, doch alle Gästefans, die einige Minuten vor Abpfiff desillusioniert zum Parkplatz gestampft sind, werden es bitter bereut haben. Erst verkürzte Nebi (82.), dann glich Jost per Elfmeter in der 90. Minute tatsächlich aus. Immerhin ein Punkt, doch es kam sogar noch besser, Huber traf in der Nachspielzeit zum 3:2, Siegen hat aktuell sieben Punkte Vorsprung auf Rang 11, wobei die dort rangierende TSG Sprockhövel noch über zwei Spiele mehr in der Hinterhand verfügt.

Ein Spiel gab es noch, hier schlug der TuS Ennepetal den SC Preußen Münster II mit 2:1. Beide Teams haben bei einem Spiel mehr als der Zehntplatzierte FC Eintracht Rheine aktuell sechs Punkte Rückstand.