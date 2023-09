Watt "ist der Beste": Gebt Acht auf die Steelers-Wacht

Die Pittsburgh Steelers mischen in der immens schweren AFC North richtig gut mit. Das hat - wen wundert's - mit der unglaublichen Stärke der Defense aus "Steel City" zu tun. Das untermauern auch Zahlen eindrucksvoll.

Bewirbt sich bereits für den Titel zum Defensive Player of the Year: Steelers-Maschine Trent Jordan "T. J." Watt. Getty Images

Die Cincinnati Bengals um Joe Burrow, die Baltimore Ravens um Head-Coach-Größe John Harbaugh und die vom Kader her prächtig aufgestellten Cleveland Browns: Wer würde da im Vorfeld der neuen Regular Season der NFL auf die Pittsburgh Steelers setzen?

Spoiler: wenige.

Wie schon letztes Jahr nach dem Karriereende von "Big Ben" Roethlisberger nach 18 Jahren galt diese Spielzeit für das von Mike Tomlin angeführte "Steel City" als eine Art Übergangsjahr. Abgesehen von einer gewohnt guten Defense und ein paar vielversprechenden Offensivkönnern wurden von der breiten Masse nur wenig Pfifferlinge auf Pittsburgh gesetzt.

Zehn Sacks, sieben Takeaways, zwei Scores

Doch nach drei Spielen kann gesagt werden: Die Abwehr der Steelers ist nicht nur "gewohnt gut", sie ist brachial stark unterwegs und braucht sich im Vergleich zu hochgelobten Reihen wie denen der Philadelphia Eagles, der Dallas Cowboys oder San Francisco 49ers nicht verstecken. Auch wenn gerade beim Duell mit den Niners in Week 1 (7:30) schon eine Art Klassenunterschied zu erkennen war.

Das 26:22 gegen die Cleveland Browns und das jetzige 23:18 bei den Las Vegas Raiders im Sunday Night Game von Week 3 zeugten allerdings davon, dass diese Unit Spiele auch fast im Alleingang gewinnen können. Denn in den letzten zwei Partien erreichte die Steelers-D famose zehn Sacks, ganze sieben Takeaways (allein drei Interceptions nun gegen Raiders-Quarterback Jimmy Garoppolo) und verbuchte obendrein zwei "Defensive Touchdowns".

Dabei mittendrin: Trent Jordan "T. J." Watt. Der Linebacker ist der erste Spieler der NFL-Geschichte, der in den ersten drei Spielen einer Saison sechs Sacks und einen "Defensive Touchdown" geschafft hat (Sacks werden erst seit 1982 detailliert erfasst).

Der Bruder prescht in Sachen T. J. Watt voraus: "Er ist der Beste"

Zwei-Watt-Power: J. J. und T. J. Watt. imago/Icon SMI

Für Watts Bruder Justin James "J. J." (Houston Texans und Arizona Cardinals), inzwischen mit 34 Jahren in Football-Rente und zugleich Teilhaber von Fußballklub FC Burnley, ist die Sache deswegen klar. "T. J. Watt ist der beste defensive player auf diesem Planeten", schrieb J. J. Watt erst vor ein paar Tagen auf X und fügte an: "Hört auf, das infrage zu stellen - und damit, andere zu rechtfertigen. Er ist der Beste. Punkt." Damit lässt er natürlich Maschinen wie Micah Parsons (Cowboys), Myles Garrett (Browns) oder den teuer bezahlten Nick Bosa (49ers) außen vor - ist in dieser Sache aber sicherlich auch familiär befangen.

Dennoch: Mit T. J. Watt, der teilweise auch von zwei Gegenspielern nicht gestoppt werden kann, oder auch Alex Highsmith sind die Pittsburgh Steelers eine defensive Wucht. Stets als eine Art Wacht oder Wachdienst auf der Jagd nach dem Ball.

Wenn dann auch noch wie beim Duell mit den Raiders, wo im Allegiant Stadium im Übrigen gefühlt ein halbes Heimspiel stattfand vor lauter Steelers-Fans mit umherkreisenden "terrible towels", die Offensive funktioniert - dann geht wirklich so einiges. Hier warf Quarterback Kenny Pickett für 235 Yards und zwei Touchdowns (keine Interception), Receiver George Pickens verbuchte 75 Yards und der nimmermüde Kicker Chris Boswell (seit 2015 im Team) verwandelte drei von drei Field Goals - eines aus 57 Yards.

Tomlin: "Wir entschuldigen uns nicht fürs Gewinnen"

So ist es einmal mehr nicht ausgeschlossen, dass Pittsburgh wieder einmal um die Play-off-Plätze mitspielen wird - auch wenn für viele der Football-Glanz seit Jahren fehlt. Das war aber auch schon in einigen "Big Ben"-Jahren so, dass viele Spiele aus neutraler Sicht wenig beschaulich waren. Das ist Head Coach Tomlin, der seit 2007 im Amt ist und noch nie (!) eine negative Saisonbilanz aufgestellt hat (2022/23 nach 3:7-Start mit 9:8 am Ende fast noch in die Endrunde gekommen), aber herzlich egal.

Das hat der Cheftrainer erst kürzlich klargestellt: "Wir entschuldigen uns nicht fürs Gewinnen."