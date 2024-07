Watford holt Sissoko aus Nantes zurück

Erfolgreiche Rückholaktion beim FC Watford: Die Hornets haben Moussa Sissoko vom FC Nantes verpflichtet. Der 34-Jährige hatte bereits in der Saison 2021/22 für Watford gespielt und in 38 Partien zwei Tore erzielt. Nun unterschrieb der Mittelfeldspieler für zwei Jahre an alter Wirkungsstätte.