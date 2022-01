Nach medizinischem Notfall: Spurs schocken Ranieri spät

Tottenham ist wieder an Arsenal dran: Am Neujahrstag fügten die Spurs Aufsteiger Watford spät den nächsten Nackenschlag zu - kurz nach einer längeren Spielunterbrechung.

Diesmal fehlten wirklich nur wenige Minuten, doch erneut ist der FC Watford an etwas gescheitert, was im Fußball hin und wieder unabdingbar ist: Auch am 21. Premier-League-Spieltag blieb der Aufsteiger nicht ohne Gegentor.

Bis tief in die Nachspielzeit brachten die tiefstehenden Gastgeber die Tottenham Hotspur am Neujahrstag zur Verzweiflung. Wenn überhaupt mal ein Ball gefährlich durch die dichten Abwehrreihen kam, war stets Keeper Bachmann zur Stelle, insbesondere gegen Son (72.).

Watford wird Elfmeter verwehrt - Son legt Siegtor auf

Doch in der Schlussphase wurde es dann dramatisch: Erst wurde Watford ein möglicher Elfmeter nach Lloris' Einsteigen gegen Joao Pedro verwehrt (81.), dann das Spiel mehrere Minuten unterbrochen, weil es auf den Rängen zu einem medizinischen Notfall gekommen war. Als dieser nach Angaben der Gastgeber "unter Kontrolle" war, wurde die Partie fortgesetzt - und Tottenham schlug zu.

Son brachte einen Freistoß von der linken Seite mit Schärfe in den Fünfmeterraum, wo Verteidiger Sanchez den Ball per Kopf ins Netz lenkte (90.+6). Der späte, aber verdiente Siegtreffer für die Spurs, die unter Trainer Antonio Conte in der Liga ungeschlagen bleiben und nun bei noch zwei ausstehenden Nachholspielen bis auf zwei Punkte am viertplatzierten Erzrivalen Arsenal dran sind.

Contes Landsmann Claudio Ranieri dagegen verlor mit Watford schon zum sechsten Mal hintereinander und rutscht immer tiefer in den Keller. Burnley, Newcastle und sogar Schlusslicht Norwich bleiben damit in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen.