ManUnited geht bei Abstiegskandidat Watford mit 1:4 unter

Auf Ole Gunnar Solskjaer dürften wieder ungemütliche Tage zukommen. Bei Abstiegskandidat Watford ging Manchester United nach einer desolaten ersten Hälfte in Unterzahl mit 1:4 unter und droht im Mittelmaß der Tabelle zu versinken.

Nach deutlichen Heimniederlagen gegen die größten Rivalen Liverpool (0:5) und Manchester City (0:2) hatte Solskjaer seinen Job als United-Trainer vor der Länderspielpause trotz immensen Drucks von Außen behalten. Ob die Glazer-Familie auch diese Vorstellung hinnimmt? Bei Aufsteiger FC Watford lieferte United (mit Sancho in der Startelf) eine ganz schwache erste Hälfte ab, bäumte sich nach dem Wechsel kurz auf - und ging am Ende komplett unter. In der Tabelle sind die Red Devils schon auf Platz 7 abgestürzt. Tendenz sinkend.

De Gea pariert zwei Elfmeter von Sarr

Dabei hatte United nach schlafmützigen Anfangsminuten eigentlich gleich zwei Weckrufe der höchsten Lautstärke erhalten. Nach einem Fernandes-Querschläger vor dem eigenen Strafraum hatte McTominay King im Fallen umgerissen. De Gea parierte den schwach getretenen Strafstoß von Sarr, ehe Kiko Femenia den Nachschuss im Tor unterbrachte (8.). Doch weil der Spanier (wie allerdings auch einige United-Akteure) zu früh in den Strafraum gelaufen war, wurde der Elfmeter wiederholt. Erneut parierte der gemeinhin nicht unbedingt als Elfmeter-Killer bekannte de Gea gegen Sarr (11.).

Auch zwei parierte Strafstöße taugten allerdings nicht dazu, dem englischen Rekordmeister Sicherheit zu geben. In der Defensive agierte United weiterhin völlig verunsichert. Nach einer Kopfball-Bogenlampe von Wan-Bissaka im eigenen Strafraum legte der Ex-Kölner Dennis für King auf - 1:0 (28.). Zwei weitere Chancen ließ der frühere Gladbacher in der Folge ungenutzt (37./40.). Kurz vor der Pause legte Sarr mit starkem Abschluss vom rechten Strafraumeck nach - und entschuldigte sich beim Jubeln erst einmal bei den Fans für seine Elfmeter-Fehlschüsse (44.). Nach desolaten ersten 45 Minuten war ManUnited, bei dessen einziger Chance Rashford an Torhüter Foster scheiterte, mit dem 0:2-Pausenrückstand noch bestens bedient.

Van de Beek bringt nicht nur das Anschlusstor - Maguires unnötiger Platzverweis

Solskjaer brachte neben Martial zur zweiten Hälfte auch den von den Fans erneut lautstark geforderten van de Beek - was sich auszahlte: Nach starker Flanke von Sancho legte Ronaldo per Kopf für den Niederländer auf, der aus kurzer Distanz zum 1:2 einköpfte (50.). United hatte jetzt seine stärkste Phase, in der van de Beek immer wieder mit starken Pässen aus dem Zentrum glänzte und auch Sancho auf rechts auffällig agierte. Doch Fernandes (55.) blieb genauso glücklos wie Ronaldo, der frei vor Foster über das Tor schoss (58.) und aus aussichtsreicher Situation drüber köpfte (76.).

Bei der Kopfballchance agierte United gleichwohl schon in Unterzahl. Der bereits verwarnte Maguire hatte sich eine völlig überflüssige Gelb-Rote-Karte eingehandelt, als er vor dem eigenen Strafraum gegen Cleverley ins Dribbling ging, sich den Ball zu weit vorlegte und den früheren United-Profi dann umgrätschte (69.). United lief die Zeit davon - und in der Nachspielzeit wurde es dann bitter für Solskjaers Team: Der eingewechselte Joao Pedro (erstes Premier-League-Tor) und Dennis stellten den 4:1-Endstand her.

Am Dienstag (18.45 Uhr) tritt United in der Champions League bei Villarreal an. In der Premier League geht es dann am Sonntag (17.30 Uhr) zu Spitzenreiter FC Chelsea. Erst einmal dürfte allerdings kräftig über die Trainer-Personalie diskutiert werden.