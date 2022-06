Waterhouse und die Vorhang-Frage: Eine "ungeheuerliche" Attacke auf die Fairness

Sportklettern professionalisiert sich nach der olympischen Premiere immer weiter. Der Fairness-Gedanke könnte dabei auf der Strecke bleiben.

Aus Innsbruck berichtet Bernd Staib

Alex Waterhouse ist ein Sportkletterer aus dem englischen Horrabridge. Beim Bouldern oder im Lead ist der 25-Jährige keiner, der regelmäßig in den Halbfinals oder Finals auftaucht. Im vergangenen Jahr erreichte er beim Boulder-Weltcup in Salt Lake City den achten Platz. Für Waterhouse ein Topergebnis.

Wenn die Fernsehkameras bei den Weltcups im Sportklettern für die Vergabe der Medaillen eingeschaltet werden, ist Waterhouse in der Regel Zuschauer. Natürlich sind auch ihm Resultate wichtig, ebenso wichtig ist ihm aber auch, dass der Wettkampf fair ist und alle Athleten die gleiche Chance erhalten. Beim Boulder-Weltcup in Innsbruck meldete Waterhouse diesbezüglich erhebliche Zweifel an.

"Dass einige Athleten detaillierte Informationen über die Boulderprobleme haben und andere nicht, ist grundlegend unfair und eine absolute Ungeheuerlichkeit für unseren Sport auf diesem Niveau", schimpfte Waterhouse in einem Instagram-Post, als der Boulder-Wettbewerb am Mittwoch dieser Woche startete.

Kreativität gefragt: Das Ziel ist klar, der Weg voller Varianten

Was Waterhouse konkret umtreibt, ist folgendes: In den ersten beiden Runden eines Boulder-Wettbewerbs sollen alle Athleten die Boulder-Probleme ohne vorherige Besichtigung lösen, das heißt, sie sehen alle Griffe und den Weg zum Top das erste Mal, wenn sie aus der Isolationszone herauskommen. Ein wesentliches Element des Klettersports ist die Kreativität eines jeden Athleten, mit der die Route unter Zeitdruck gelöst werden soll. Das Ziel ist klar, der Weg dorthin ist voller Varianten.

Diese Kreativität geht allerdings verloren, wenn die an die Wand geschraubten Boulderprobleme vorher frei begutachtet werden können, wenn Fotos gemacht werden, die dann in Whatsapp-Gruppen geteilt werden - und noch krasser, wenn während des Routenbaus die Routensetter einzelne Abschnitte klettern, um zu sehen, wie der optimale Weg nach oben aussehen könnte.

In Innsbruck ist dies nicht nur für die Qualifikationsrunde passiert, sondern auch die Boulderprobleme für das Halbfinale und Finale hingen Anfang der Woche schon mal bestens einsehbar an der Wettkampfwand. Teams, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Gelände befanden, dürften selbst nicht ihren Augen getraut haben.

Nachbauten in der Isolationszone

Weil in Innsbruck in der aktuellen Woche ein Mammut-Programm abgespult werden musste - neben einen Europa-Cup (21. Juni) fand zudem ein Lead-Weltcup im Paraclimbing (21./22. Juni) statt -, war eine Menge Betrieb im Kletterzentrum.

Es war unmöglich zu kontrollieren, wer sich aktuell laufende Wettbewerbe anschaute - oder eben den Routensettern für den Boulder-Weltcup beim Probe-Klettern auf die Finger und Füße guckte. Nicht nur Waterhouse staunte Bauklötze, dass sich manche Athleten in der Isolationszone an exakten Nachbauten der eigentlich unbekannten Boulderprobleme warmmachten.

Alles eine Frage des Vorhangs?

Denen, die das taten, ist kein Vorwurf zu machen. Allerdings muss sich der Veranstalter die Frage gefallen lassen, warum der Routenbau nicht grundsätzlich hinter einem Vorhang vonstattengeht. "Das ist ganz leicht möglich", sagt Waterhouse auf Nachfrage und verweist auf das Boulder-Finale der Frauen am Freitagabend, das von heftigem Dauerregen begleitet wurde. "Da haben sie doch auch riesige Planen aufgezogen, um die Matte vor dem Wasser zu schützen", so der Engländer weiter.

Waterhouse hat seine auch bildlich dokumentierten Beobachtungen an den Internationalen Kletterverband (IFSC) weitergeleitet. Dem Vernehmen nach soll es einen entsprechenden Bericht nach dem Innsbrucker Wettkampf geben. Beim sogenannten "Technical Meeting" der Coaches unter der Woche war das Einsehen der Halbfinal- und Finalboulder ein heiß-diskutiertes Thema.

Athleten lehnen Vorab-Infos zu Boulderproblemen einhellig ab

Das Problem von geleakten Bildern im Boulder-Wettkampf ist kein neues, schon zu Saisonbeginn im April machten sie die Runde. "Es herrscht große Einigkeit unter den Athleten, dass das nicht passieren soll", sagt Waterhouse. Doch der Versuchung, geleakte Fotos am Handy zu ignorieren, können trotz größtem Sportsgeist nicht alle widerstehen.

Möglicherweise auch, weil das Sportklettern nach seiner olympischen Premiere in Tokio 2021 nun näher an die nationalen Fördertöpfe herangerückt ist. Dieser finanzielle Aufwand soll sich in Ergebnissen widerspiegeln. "Ob das so ist, will ich nicht beurteilen", sagt Waterhouse. "Mir geht es nur darum, dass alle dieselbe faire Chance haben."

Und dass Kreativität ein entscheidendes Element des Wettkampf-Kletterns bleibt.