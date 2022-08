"Wat is mit euch?!" Schmadtke reagiert auf abermalige Kruse-Nachfragen

Max Kruse hat es am 4. Spieltag beim Auftritt in Leipzig zum ersten Mal in dieser Saison in die Wolfsburger Startelf gespült - und damit auch zum ersten Mal unter Neu-Trainer Niko Kovac. Was erneut zu Nachfragen geführt hat.

Stand in Leipzig erstmals in dieser Saison in der Startelf: Wolfsburgs Spielmacher Max Kruse. IMAGO/Christian Schroedter