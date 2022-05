Wasserburg muss runter - Donaustauf bucht die Relegation

Der letzte Spieltag der Bayernliga Süd hatte es nochmal in sich: Mit einem späten Erfolg ging der SV Donaustauf als Tabellenzweiter über die Ziellinie. Im Keller hat es den TSV Wasserburg/Inn erwischt.

Mehr zur Bayernliga Süd News

Spieltag

Tabelle

Transferticker

Der SV Donaustauf hat es geschafft: Der Liga-Mitfavorit, der holprige Phasen in der Saison zu überstehen hatte, geht am Ende doch noch auf Rang zwei ins Ziel. Der Regionalliga-Traum lebt damit also weiter. Die vier Releganten, die sich nun um die zwei verbliebenen RL-Plätze streiten, stehen auch fest: Neben Donaustauf ist das die SpVgg Ansbach (Zweiter der Bayernliga Nord) sowie die beiden Regionalligisten SC Eltersdorf und SpVgg Greuther Fürth II.

Am Samstag musste Stauf allerdings beim VfB Hallbergmoos lange zittern, erst drei Minuten vor dem Ende stieg Onwudiwe bei einer Flanke am höchsten und köpfte den umjubelten 2:1-Siegtreffer der Gäste ein. Zuvor war Stauf in Durchgang eins nach einer Ecke in Front gegangen, ein Eigentor von Hammerl führte dabei zum 1:0 (26.). Hallbergmoos, das nach dem 1:1 per Sahin-Lupfer zwischenzeitlich Hoffnung schöpfte, muss nun in die Abstiegs-Relegation. Dem VfB allerdings hätte auch ein Sieg nicht zum direkten Klassenerhalt gereicht, trennte sich doch zeitgleich Türkspor Augsburg mit 0:0 vom TSV Wasserburg/Inn. Der Punkt reicht den Augsburgern zum direkten Klassenerhalt. Wasserburg hingegen beißt in den sauren Apfel und steigt gemeinsam mit dem weit abgeschlagenen TSV Schwabmünchen direkt ab.

Auch hier wäre ein Dreier für die Wasserburger am Ende wertlos gewesen, denn der TSV Dachau erfüllte seine Pflicht gegen eben jenes Schwabmünchen mit einem 2:0-Sieg und darf hoffen, über die Relegation am Ende doch noch die Klasse zu halten. Daniel Leugner war hier mit zwei Treffern - den ersten davon per platziertem Strafstoß (38.) - Mann des Spiels auf Dachauer Seite. Sehenswert sein 2:0, das er von halbrechts neben den Pfosten in die Maschen zirkelte (68.). In die Relegation begleitet wird Hallbergmoos und Dachau vom SV Pullach, der sich zum Abschluss mit 2:2 vom TSV 1847 Schwaben Augsburg trennte. Für Pullach stand die Saison-Verlängerung aber schon vor der Partie fest. Zander sorgte hier mit einem Doppelpack (52./83.) nach 0:2-Rückstand noch für einen Punkt des SVP.

Der Meister bleibt zuhause ohne Niederlage

Derweil verabschiedete sich Meister und Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing mit einem unterhaltsamen 3:3 gegen den FC Deisenhofen von der Bayernliga und bleibt ohne Heimniederlage in dieser Saison. Dabei sah es bis kurz vor dem Ende nach einem Auswärtssieg des FCD aus, der bis Minute 90 mit 3:1 führte. Dann aber nickte Hofer eine feine Richter-Flanke zum 2:3 ins Eck (90.), gleich darauf war es - ebenfalls per Kopf - Richter selbst, der einen Pfostenabpraller zum 3:3 verwertete (90.+1). Zuvor hatte sich Deisenhofen die Führung verdient, drehte die Partie nach Lermers Führungstreffer (33.) für Hankofen noch vor der Halbzeit um: Erst umkurvte Rembeck den Keeper und stellte auf 1:1 (42.), dann verwertete selbiger einen Steckpass zur 2:1-Führung (45.). In Durchgang zwei sollte am Ende aber auch Bachhubers 3:1 aus dem Gewühl (79.) nicht zum Sieg für Deisenhofen reichen, das die Saison auf Rang zehn beendet.

Die weiteren Ergebnisse: Der FC Ingolstadt 04 II gewinnt beim TSV Kottern 1874 mit 3:2 und geht als Tabellendritter aus der Runde. Vierter wird der SSV Jahn Regensburg II nach dem 2:0-Sieg beim TSV 1860 München II. Auf Rang fünf geht somit der SV Kirchanschöring über die Ziellinie, der sich zum Abschluss spät mit 2:1 gegen den TSV Landsberg durchsetzte. Der FC Gundelfingen trennte sich derweil vom FC Ismaning mit 2:2.