Vienna-Kapitänin Claudia Wasser freut sich auf den Bundesliga-Hit gegen den SKN St. Pölten. Die Döblingerinnen möchten gegen den Serienmeister erstmals anschreiben.

Sieben Pflichtspiele in Folge hat der First Vienna FC aktuell gewonnen, fünf in der Admiral Frauen-Bundesliga, zwei im Cup. Federführend dabei Kapitänin Claudia Wasser, die 2020 von St. Pölten auf die Hohe Warte wechselte und ihrer Karriere neuen Schwung verlieh.

"Sie ist der verlängerte Arm unseres Betreuerteams", schwärmt Trainer Mark Dobrounig im Gespräch mit dem kicker, "eine absolute Führungsspielerin, auch außerhalb des Platzes und sie spricht auch uns gegenüber Dinge konkret und kritisch an, was uns alle weiterbringt."

Dobrounig sieht Wasser, die früher oft "Sechser" oder "Achter" spielte, am liebsten auf der "Zehner"-Position: "Wenn wir sie mit dem Ball in die Box bringen, fällt so gut wie sicher ein Tor. Von zehn Chancen haut sie dort acht rein."

"Ja", lächelt Wasser, "das heißt aber auch, dass ich von außerhalb des Strafraums vielleicht nicht so gut treffe. Ich versuche in jedem Fall der Mannschaft bestmöglich zu helfen, auch in der Rückwärtsbewegung. In meiner Rolle auf der Zehn fühle ich mich mittlerweile sehr wohl."

In St. Pölten hatte sie oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Am schlimmsten erwischte es Wasser in der Champions League gegen Manchester City mit einem Schien- und Waden-Beinbruch. Nach dem coronabedingten Abbruch der Saison 2019/20 zog sie beim heimischen Top-Klub einen Schlussstrich und wechselte zum damaligen Zweitligisten Vienna. Auch, weil sie in einem Wahlärztezentrum in Wien arbeitet.

Aktuell sind die Döblingerinnen in der Bundesliga Tabellendritter und Wasser mit sechs Toren beste Vienna-Schützin. Gegen Neulengbach verwandelten die Wienerinnen zuletzt einen 1:2-Rückstand noch in einen 3:2-Heimsieg. "Unsere Mentalität und unser Mannschaftsgeist stimmen", weiß Wasser, "wir sind bereit für St. Pölten." Nachsatz: "Gehen aber natürlich mit dem notwendigen Respekt an diese große Aufgabe heran."

Dobrounig stellt auch noch klar: "Wir gehen in jedes Spiel mit der Einstellung hinein, es gewinnen zu wollen. Wir sind uns der Stärken St. Pöltens bewusst, wollen aber keinesfalls mauern und können an einem perfekten Tag sicher etwas mitnehmen."

Vienna-Trainer Mark Dobrounig gewann mit seinen Schützlingen auch das Wiener Derby bei der Austria. GEPA pictures/Armin Rauthner

Seit Dobrounig die Vienna coacht (Sommer 2022), haben die Döblingerinnen gegen den Serienmeister immer zumindest ein Tor erzielt, bislang allerdings auch noch keinen Punkt geholt.

St. Pöltens Mädl wieder im Aufwind

Das erste Duell endete mit einem 5:1-Heimsieg der St. Pöltnerinnen und einem Triplepack von Super-Talent Valentina Mädl. Die 17-Jährige feierte letzten Sonntag bei der Nullnummer gegen die Austria ein starkes Comeback nach einer Fußverletzung, hat aber noch etwas mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Bei der Vienna fallen für den Hit am Samstag Jelena Dordic, Isabell Schneiderbauer und Annalena Wucher verletzt aus. Isabel Aistleitner ist krankheitsbedingt fraglich.