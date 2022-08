Wasser im Knie: VfB bangt vor Freiburg-Match um Mavropanos

Vor dem Aufeinandertreffen mit dem SC Freiburg muss Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo um einen seiner Leistungsträger bangen. Konstantinos Mavropanos laboriert an einer Wasseransammlung im rechten Knie.

Stuttgarts Konstantinos Mavropanos wird am lädierten Knie behandelt. picture alliance / Pressefoto Rudel

Ein langer Schritt und schon sei das Malheur passiert, so der 44-Jährige Chefcoach zur Ursache für die Knieprobleme von Mavropanos. "Bis jetzt konnte Dinos noch nicht mittrainieren", erzählt Matarazzo, der dennoch etwas Hoffnung für einen Einsatz des Innenverteidigers gegen die Mannschaft aus dem Breisgau hat. "Es ist nichts kaputt. Er hat sein rechtes Knie überstreckt." Was dazu geführt habe, dass der Nationalspieler "leichte Schmerzen verspürt, zum Beispiel bei langen Bällen". Jeden Tag werde die Belastbarkeit und Einsatzfähigkeit des Abwehrspielers überprüft. "Ziel ist die Partie gegen Freiburg. Ich gehe davon aus, dass es bis Samstag klappt. Aber es steht ein Fragezeichen dahinter."

Vagnoman "wahrscheinlich eine Option für die Partie"

Ein "kleineres Fragezeichen" vermeldet Matarazzo auch hinter Josha Vagnoman. Der Rechtsverteidiger, der vor ein paar Wochen vom Hamburger SV zum VfB gewechselt ist, musste beim 2:2 in Bremen wegen Krämpfen der hinteren Oberschenkelmuskulatur ausgewechselt werden. Die daraus resultierenden Nachwehen zeigen sich in einer muskulären Verhärtung. "Aber es ist nichts kaputt", versichert der Chefcoach. "Josha wird höchstwahrscheinlich heute ins Training einsteigen und wahrscheinlich eine Option für die Partie sein."

Während der U-21-Nationalspieler im Fall der Fälle durch Pascal Stenzel eins zu eins zu ersetzen wäre, müssten die Stuttgarter bei einem Ausfall von Mavropanos improvisieren. So könnten zum Beispiel Wataru Endo, Nikolas Nartey, der nach seiner Knöchelverletzung wieder voll im Training steht, oder sogar Atakan Karazor in die Abwehr rücken. Die Lufthoheit des Griechen würde allerdings schmerzlich vermisst werden. Gerade nachdem die Freiburger mit Michael Gregoritsch einen Neuzugang im Kader haben, der in den ersten beiden Saisonpartien gleich zwei Kopfballtreffer erzielen konnte.

Matarazzo: "Freiburg ist viel mehr als Gregoritsch"

Für Matarazzo nur ein Gefahrenherd im Spiel der Gäste vom Samstag. "Er ist nicht nur kopfballstark, er kann auch noch kicken", sagt der VfB-Trainer. "Aber Freiburg ist viel mehr als Gregoritsch. Freiburg verfügt über ein komplettes Spiel und nicht nur über einen Stoßstürmer, der gut köpfen und gut kicken kann." George Moissidis