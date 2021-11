Washingtoner Wermutstropfen und die Newton-Show: Elf Erkenntnisse aus Week 10

Cam Newton ist zurück bei den Carolina Panthers - und wie! Das Washington Football Team muss derweil einen herben Verlust verkraften, während Russell Wilson Ungewohntes durchlebt hat. Best of NFL 2021, Week 10 ...

1. Das Washington Football Team (3:6) hat den äußerst überraschenden 29:19-Erfolg über Super-Bowl-Champion Tampa Bay (6:3) teuer bezahlt. Chase Young, der amtierende Defensive Rookie of the Year, hat sich schwer am Knie verletzt und muss operiert werden - Diagnose Kreuzbandriss.

2. Die Green Bay Packers (8:2) haben ein wenig ansehnliches Heimspiel unter leichtem Schneefall gegen die Seattle Seahawks (3:6) mit 17:0 gewonnen, Head Coach Matt LaFleur hat seine persönliche Bilanz damit auf 18:2 in seinen bisherigen Lambeau-Field-Auftritten verbessert.

3. Zudem hat es eine abermals starke Defense von "The Pack" geschafft, dass Seattles Star-Quarterback Russell Wilson zum ersten Mal in seiner Karriere ein Spiel komplett ohne Offensivpunkte beenden muss - im 150. NFL-Start (166 inklusive Play-offs). Ein Vergleich: Die beiden Legenden Drew Brees (286) und Peyton Manning (265) haben nie ein Spiel ohne Punkte abgeschlossen.

4. Die New York Jets (2:7) haben mal wieder nichts zu melden gehabt, mit 17:45 hat es innerhalb der AFC East von den Buffalo Bills (6:3) eine heftige Abreibung gegeben. Damit hat N. Y. in den jüngsten vier Partien stolze 175 Punkte der Gegner zugelassen.

5. Für große Schlagzeilen sorgte in dieser Week 10 natürlich auch Cam Newton. Der Rückkehrer der Carolina Panthers (5:5) stand direkt wieder ohne viel Training im Kader, durfte beim 34:10 bei den Arizona Cardinals (8:2) auch ein paar Mal aufs Feld - und erreichte dabei schier Unglaubliches: Der "Superman" lief direkt bei seinem ersten Snap in die Endzone, ehe er mit seinem ersten Pass seit seinem Comeback direkt einen Touchdown warf.

6. Außerdem verzeichnete Cam Newton damit sein 43. NFL-Spiel mit mindestens einem Rushing und einem Passing Touchdown - ausgebauter NFL-Rekord.

7. Die Los Angeles Chargers (5:4) haben mit 20:27 gegen die Minnesota Vikings (4:5) das Nachsehen gehabt - und damit bereits zum dritten Mal in Folge bei nur einem Score Unterschied verloren. L. A. ist außerdem seit 2019 das Team mit den meisten solch knapper Niederlagen (19, dahinter folgen die Panthers mit 17).

8. Die Tennessee Titans (8:2) sind nach dem knappen 23:21 gegen die New Orleans Saints (5:4) nicht nur das erfolgreichste NFL-Team in dieser Zeit mit sechs Siegen am Stück, die Mannschaft hat außerdem fünf Erfolge am Stück gegen Play-off-Teams aus der letzten Saison eingefahren (Bills, Chiefs, Colts, Rams, Saints). Zuvor hatten so ein Kunststück nur die Philadelphia Eagles 2003 geschafft.

9. Beim 16:16 zwischen den Pittsburgh Steelers (5:3:1) und den Detroit Lions (0:8:1) gab es das erste Remis dieser Regular Season zu bestaunen - und (ungläubiges) Staunen trifft es ziemlich gut, da beide Teams vor lauter produzierter Fehler auch in der zehnminütigen Overtime quasi nicht gewinnen wollten. "Steel City" avancierte hier zum ersten NFL-Team seit 2000, dem in einer Verlängerung (die damals noch 15 Minuten lang war) mehrere Fumbles passierten. Und: Die Steelers, bei denen Rookie Najee Harris die Regeln nicht ganz gekannt hatte, wurden erst das 16. Team seit 1978 mit mindestens zwei Turnovern in der Overtime.

10. Zum Abschluss von Week 10 kassierten die nun auch noch mit Odell Beckham Jr. verstärkten Los Angeles Rams (7:3) eine überraschende 10:31-Abreibung beim direkten NFC-West-Rivalen San Francisco (4:5). Hatte L.A. anfangs noch einen Schnitt von 30 Offensivpunkten pro Spiel, rutschten sie nach dem jüngsten 16:28 gegen die Tennesee Titans nun nochmals deutlich unter diesen Wert.

11. Der aktuelle Abwärtstrend der Rams liegt auch an der schwachen Form von Matthew Stafford. Der vor der Saison von den Detroit Lions gekommene Quarterback hat nun schon in zwei aufeinanderfolgenden Spielen Pick-Sixes geworfen. Das war ihm seit seiner Rookie-Saison 2009 nicht mehr passiert.