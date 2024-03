NHL-Toptorjäger Matthews überragt erneut - und hilft auch deutschem Duo

Die Toronto Maple Leafs können sich bei Alex Ovechkin & Co. auf ihren überragenden Torjäger verlassen, die Los Angeles Kings behalten die Edmonton Oilers im Visier. Die NHL am Donnerstagmorgen.

Wer Auston Matthews nicht in den Griff bekommt, hat in dieser NHL-Saison schlechte Karten. Und so war es nur logisch, dass die formstarken Washington Capitals in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) gegen die Toronto Maple Leafs mit 3:7 untergingen. Denn Matthews baute nicht nur seinen großen Vorsprung in der ligaweiten Torjägerliste aus, er glänzte auch noch als Vorbereiter.

Gleich fünf Scorerpunkte - zwei Treffer und drei Assists - steuerte der inzwischen 26 Jahre alte MVP der Saison 2021/22 zum Auswärtssieg bei. Auch dank Kapitän Alex Ovechkin, der unlängst mit seinem 20. Saisontor NHL-Geschichte geschrieben hatte und gegen die Maple Leafs erneut einen Doppelpack schnürte, kamen die Caps zwar zwischenzeitlich auf 1:2, 2:3 und 3:4 heran, immer wieder reagierten die Gäste aber ziemlich schnell und zogen schließlich uneinholbar davon.

"Wir hatten heute Abend offensichtlich überhaupt keine Antwort auf ihn. Das ist ein Problem", gestand Washingtons Trainer Spencer Carbery mit Blick auf Matthews, der 2021/22 60-mal getroffen hatte und nun bereits bei 57 Saisontoren steht - neun mehr als der zweitplatzierte Sam Reinhart (Florida Panthers) und elf mehr als Leon Draisaitls Teamkollege Zack Hyman (Edmonton Oilers).

Wildcard-Rennen im Osten immer enger - Kopitar schafft 1200. Scorerpunkt

Während die Maple Leafs in der Atlantic Division den Vorsprung auf den Tampa Bay Lightning und den ersten Nicht-Playoff-Platz auf sieben Punkte ausbauten, müssen die Capitals nach zuvor drei Siegen in Serie weiter zittern. Durch die Niederlage bleiben sie im engen Rennen um eine der beiden Wildcards im Osten hinter dem Lightning und den Detroit Red Wings um Moritz Seider. Dahinter lauern auch noch die New York Islanders, J. J. Peterkas Buffalo Sabres, die New Jersey Devils und die Pittsburgh Pinguins.

Einen glatten 6:0-Heimsieg feierten derweil die Los Angeles Kings. Gegen die Minnesota Wild, die zuvor in acht Spielen am Stück gepunktet hatten, stand Anze Kopitar im Mittelpunkt, der mit einem Tor und einer Vorlage die Marke von 1200 Scorerpunkten in der NHL durchbrach. Die Kings bleiben in der Pacific Division damit vor Titelverteidiger Vegas Golden Knights Dritter und den zweitplatzierten Oilers auf den Fersen, die bei drei Zählern Vorsprung allerdings drei Partien weniger absolviert haben.