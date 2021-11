Trotz Last-Minute-Touchdown: Seahawks verlieren auch in Washington

Die Seattle Seahawks haben auch das Monday-Night-Game in Washington verloren. Coach Pete Carroll kritisierte seinen Quarterback.

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Play-offs im kommenden Kalenderjahr ohne die Seattle Seahawks stattfinden. An seinem 33. Geburtstag verloren Quarterback Russell Wilson und Co. 15:17 in Washington und damit das dritte Spiel in Serie. Seattle steht nach elf Spieltagen bei einer niederschmetternden 3:8-Bilanz.

Während das Football Team aus der Hauptstadt mit Backup Taylor Heinicke (27/35, 223 Yards, TD, INT) den dritten Sieg am Stück feierte und in der NFC East alle Chancen auf die Postseason hat, nahm Seahawks-Coach Pete Carroll nach der Pleite kein Blatt vor den Mund, auch was seinen Quarterback betraf: "Russ muss besser spielen, wir alle müssen besser spielen."

20 Sekunden vor Schluss hatte Wilson sein Team beim Stand von 9:17 mit einem Touchdown-Pass auf Freddie Swain nochmal hoffen lassen, bei der anschließenden Two-Point-Conversion zur möglich Overtime aber eine Interception geworfen.

Für Seattle wird es nicht leichter: Als nächstes warten die wieder erstarkten San Francisco 49ers.