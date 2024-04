Penguins heizen Playoff-Rennen an - Panthers-Rekordstart gegen Stützle & Co.

Die Pittsburgh Penguins machen den Kampf um eine Wildcard im Osten immer enger und helfen damit auch zwei deutschen Profis. Tim Stützle geht mit Ottawa unter, Nikita Kucherov punktet mal wieder dreifach. Die NHL am Freitagmorgen.

Die Hauptrunde in der NHL neigt sich dem Ende entgegen, doch es wird nicht leichter, sondern immer schwieriger vorherzusehen, wer sich in der Eastern Conference die zweite Wildcard für die Playoffs sichert. Die Washington Capitals, wochenlang in der Pole Position, sind seit Donnerstagnacht (MESZ) nur noch in der Verfolgerrolle. Dafür mischen die Pittsburgh Penguins nun voll mit.

Die Penguins gewannen bei den Capitals mit 4:1 und damit zum dritten Mal in Serie. Insgesamt blieben sie seit sieben Auftritten nicht punktlos. Während Goalie Alex Nedeljkovic mit 30 Paraden zum Matchwinner avancierte, schob Capitals-Kapitän Alex Ovechkin Frust. "Wir versuchen, schön zu spielen, das wird nicht funktionieren, gerade in der Saisonphase, in der jeder darauf aus ist zu gewinnen", haderte der Routinier, dessen 27. Saisontor zu wenig war.

Stand jetzt würden die New York Islanders (83 Punkte), die ihre Pflichtaufgabe bei den Columbus Blue Jackets mit 4:2 lösten, die zweite Wildcard im Osten erhalten. Einen Zähler dahinter folgen die Capitals, punktgleich mit den Detroit Red Wings um Moritz Seider. Neben den Penguins (81 Punkte) sind auch J. J. Peterka mit den Buffalo Sabres (77) und die New Jersey Devils (76) noch nicht aus dem Rennen.

Florida führt 2:0 nach 97 Sekunden - Kucherov hält MacKinnon auf Distanz

Die Ottawa Senators (70) um Tim Stützle werden dagegen nicht mehr eingreifen können, zumal sie gegen die Florida Panthers eine 0:6-Heimklatsche kassierten. Die Gäste führten dank Nick Cousins und Dmitry Kulikov bereits nach 97 Sekunden mit 2:0 - die schnellste Zwei-Tore-Führung ihrer Franchise-Geschichte. Matthew Tkachuk beteiligte sich mit einem Tor und zwei Assists am Kantersieg.

Drei Scorerpunkte sammelten auch Nikita Kucherov und Nathan MacKinnon, die sich damit weiterhin ein heißes Rennen um die Krone als Hauptrunden-Topscorer liefern. Kucherov führte den Tampa Bay Lightning mit einem Treffer und zwei Vorlagen zu einem 7:4 bei den Montreal Canadiens und steht nun bei 133 Zählern. MacKinnon (ebenfalls 1/2) erhöhte sein Konto beim 5:2 der Colorado Avalanche bei den Minnesota Wild auf 130.