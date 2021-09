Ein entscheidender Fehler: Washington schlägt Giants mit der letzten Aktion

Das Washington Football Team hat zum Auftakt in Week 2 ein spannendes NFC-East-Duell gegen die New York Giants für sich entschieden. In letzter Sekunde.

Als einziges Team der NFC East hatten die Philadelphia Eagles am Auftaktwochenende gewonnen, am Donnerstag (Ortszeit) zog Washington zu Beginn des zweiten Spieltags nach. Das Football Team gewann ein hochspannendes Spiel gegen die New York Giants mit der letzten Aktion 30:29.

Die Giants gingen dabei durch einen Lauf von Quarterback Daniel Jones, der insgesamt auf 95 Rushing Yards kam, in Führung. Washington brauchte kurz, glich dann aber durch einen Elf-Yard-Touchdown-Pass von Taylor Heinicke auf Receiver Terry McLaurin aus. Es blieb bis ins Schlussviertel spannend mit leichten Vorteilen für die Giants, doch dann fand Heinicke seinen Running Back J. D. McKissic an der Seitenlinie für eine 56-Yard-Completion.

Washingtons Quarterback, der den angeschlagenen Routinier Ryan Fitzpatrick vertrat, veredelte den Drive mit einem fulminanten Touchdown-Pass auf Neuzugang Ricky Seals-Jones zur 27:26-Führung. Während der Jubel in der US-Hauptstadt lauter wurde, weil die Giants im nächsten Zug nicht antworten konnten, leistete sich Heinicke jedoch einen groben Fehler und warf in die Arme von Giants-Cornerback James Bradberry. New York schlug daraus "nur" in Form eines Field Goals Kapital, es reichte wenige Augenblicke vor Schluss aber immerhin wieder zur Führung.

Heinicke ließ sich nicht beeindrucken und führte sein Team wieder übers Feld, bis sich fünf Sekunden vor Ablauf der Uhr die Field-Goal-Gelegenheit aus 48 Yards für Dustin Hopkins ergab - und der Kicker daneben schoss. Allerdings: Giants-Tackle Dexter Lawrence war etwas zu früh losgesprungen und verursachte so die entscheidende Flagge, die Hopkins nochmal die Chance gab. Aus 43 Yards nutzte er dieses Mal die Chance zum Sieg für Washington.