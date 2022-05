Verhaeghe in der Overtime! Panthers gewinnen erstmals seit 1996 eine Play-off-Serie

Mit seinem Tor in der Verlängerung hat Carter Verhaeghe die Florida Panthers zum entscheidenden Sieg über die Washington Capitals geführt. Damit endete eine Durststrecke von 26 Jahren.

Die heimischen Capitals führten in diesem sechsten Duell mit den Panthers 1:0 und 2:1 - und konnten doch das erhoffte siebte Spiel nicht erzwingen. Florida wurde seinem Ruf als Comeback-Mannschaft (29 Siege nach Rückstand in der Regular Season) einmal mehr gerecht.

Zunächst schickte T.J. Oshie mit seinem Überzahltor in der 59. Minute das Spiel in der US-Hauptstadt doch noch in die Overtime. Und dort war es dann Topscorer Carter Verhaeghe, der nach knapp drei Minuten dem Ganzen mit dem Treffer zum 4:3 ein Ende machte.

Das punktbeste Team der Regular Season und damit Gewinner der Presidents' Trophy beendete damit eine Durststrecke von 26 Jahren. Letztmals hatten die Florida Panthers anno 1996 eine Play-off-Serie überstanden.

Gegen Tampa Bay oder Toronto

Florida trifft nun entweder auf Interstate-Rivale und Titelverteidiger Tampa Bay Lightning oder die Toronto Maple Leafs. In dieser knisternd spannenden Serie steht es aktuell 3:3, die Entscheidung fällt an diesem Samstag.

In den Serien zwischen den Dallas Stars und den Calgary Flames sowie den Pittsburgh Penguins und den New York Rangers steht es nach den Spielen in der Nacht zum Samstag indes ebenfalls 3:3 und siebte Duelle sind nötig. Die "Broadway Blueshirts" gewannen bei den Penguins mit 5:3, die Stars setzten sich zu Hause gegen die Flames mit 4:2 durch. Dabei erzielte der Österreicher Michael Raffl sein zweites Tor in diesen Play-offs.