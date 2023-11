Anführer Draisaitl: Oilers beenden furios den Negativlauf

Nach drei Niederlagen in Folge haben sich die Edmonton Oilers in Washington bei ihrer Auswärtstour eindrucksvoll zurückgemeldet. Auch dank Leon Draisaitl. Erfolgreich war auch Moritz Seider mit Detroit.

Evander Kane und die Edmonton Oilers bejubeln den Sieg in Washington. Icon Sportswire via Getty Images

Die Oilers kehren nicht mit der vierten Pleite im vierten Auswärtsspiel nach Edmonton zurück, wo am Montag (3 Uhr) die Anaheim Ducks zu Gast sein werden. Denn die Kanadier beendeten angeführt von Doppeltorschütze und Vorbereiter Leon Draisaitl ihre Niederlagenserie mit insgesamt 17 Gegentreffern - und wie. Die Oilers setzten sich bei den zuvor fünfmal in Serie siegreichen Washington Capitals gleich mit 5:0 durch.

Draisaitl war zunächst am 1:0 von Evander Kane in der 15. Minute beteiligt. Nur eine Minute nach der Führung schlug Ryan Nugent-Hopkins für die Gäste zu, die im Mitteldrittel durch einen weiteren Doppelschlag auf 4:0 davonzogen. Erst erhöhte Evan Bouchard (24.), ehe sich auch Draisaitl in die Torschützenliste eintrug (25.). Der deutsche Nationalspieler markierte in Überzahl sein siebtes Saisontor, auch in der 39. Minute bei seinem achten Tor in der laufenden Spielzeit agierte sein Team im Powerplay.

Das 5:0 war auch der Endstand in Washington. Neben Draisaitl, der nun bei 26 Scorerpunkten (acht Tore, 18 Assists) steht, wusste auch sein kongenialer Sturmkollege Connor McDavid zu überzeugen, der vier Assists zum furiosen Auftritt bei den Capitals beisteuerte. Für die Oilers war es im 19. Spiel der sechste Saisonsieg - und der erste ohne Gegentor.

Detroit lässt Boston schon wieder stolpern

Die letzte Niederlage in der regulären Spielzeit hatte Boston in Detroit beim 4:5 erwischt, acht Spiele später mit fünf Siegen und zwei Overtime-Niederlagen hat es die Bruins wieder erwischt - und wieder waren es die Red Wings, die die derzeit punktbeste NHL-Mannschaft nach 60 Minuten in die Knie zwang. 5:2 siegten Moritz Seider und Co. in Boston.

Zwar kämpften sich die Bruins nach einem 0:2 und 1:3-Rückstand jeweils heran, doch spätestens nach dem 4:2 von Dylan Larkin (46.) war das Spiel gelaufen. David Perron rundete kurz vor Schluss den überraschenden Erfolg Detroits beim Spitzenreiter der Eastern Conference ab.