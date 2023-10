Nach 347 Tagen und 14 Niederlagen: Bears gewinnen ein Spiel

Die Chicago Bears sind nicht mehr sieglos. Viel mehr noch: Der Ex-Champion hat nach 14 Niederlagen und beinahe einjähriger Durststrecke wieder ein Spiel gewonnen.

Ein beinahe schon historischer Tag für die Chicago Bears. Zum Auftakt der fünften Runde in dieser NFL-Saison gewann der Champion von 1985 das Thursday Night Game bei den Washington Commanders mit 40:20 und ist nun nicht mehr sieglos. Saisonübergreifend endete für die Bären eine 14 Partien währende Pleitenserie - nach exakt 347 Tagen.

Gedenken an Hall-of-Famer Butkus

Und das an einem Abend, an dem die Bears (1:4) eines ihrer gefürchtetsten Spieler gedachten: Wenige Stunden vor dem Spiel starb Dick Butkus, einer der besten Linebacker der Liga in den Sechziger und Siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 80-jährig in seinem Haus in Malibu, Kalifornien. Hall-of-Famer Butkus wurde vor dem Spiel in Landover mit einem stillen Moment gedacht.

Danach legten die Gäste los wie die Feuerwehr. Justin Fields, dem an diesem Tag wie schon in der Vorwoche vier Touchdown-Pässe gelingen sollten, fand vor der Pause schon DJ Moore (2) und Cole Kmet für insgesamt drei TD in der Endzone. Der Grundstein für einen erfolgreichen Abend war mit einer 27:3-Führung auf halber Strecke gelegt.

Während Fields (15/29 für 282 Yards, 4/0) und Moore (230 Receiving Yards bei acht gefangenen Pässen, insgesamt drei TD) weiter produzierten und den Sieg in trockene Tücher brachten, ging bei den Commanders (2:3) nicht allzu viel zusammen. QB Sam Howell (37/51 für 288 Yards, 2/1) wurde insgesamt fünf Mal bei Raumverlust mit dem Ei zu Boden gebracht, mit dem Laufspiel hatten es die Hausherren außerdem überhaupt nicht (29 Yards insgesamt).

Und so stand am Ende ein nicht unbedingt erwarteter Spielausgang sowie die dritte Niederlage in Serie für die Commanders, die in der NFC East damit allmählich ins Hintertreffen geraten.

Große Erleichterung herrschte bei den Bears, die nun gegen den Division-Rivalen Minnesota Vikings nachlegen wollen. Klappt die Verbindung Fields/Moore auch nur annähernd so gut wie an diesem Donnerstag, müssen sich die Wikinger warm anziehen.