Was Xabi Alonso von Ancelotti gelernt hat und was er über "Rückkehrer" Amiri denkt

Acht Punkte Vorsprung, die zu Müßiggang verleiten? Münchner Begehrlichkeiten, die Leverkusens Erfolgstrainer zum Ziel haben. Mit Mainz ein Gegner, der nach einem Trainerwechsel Morgenluft schnuppert und "Rückkehrer" Nadiem Amiri mitbringt: eine spezielle Konstellation - doch Xabi Alonso predigt Normalität.

Orientiert sich an seinem ehemaligen Trainer: Xabi Alonso. Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Seit der Münchner 2:3-Niederlage am vergangenen Sonntag in Bochum stellt sich die Tabellenkonstellation für Bayer 04 durchaus komfortabel dar. Acht statt zuvor fünf Punkte beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters auf den einzigen Verfolger. Doch außer an den statistischen Voraussetzungen hat der vergangene Spieltag bei Bayer 04 aus Xabi Alonsos Sicht nichts verändert.

"Ich habe keine Unterscheide gesehen und gefühlt zwischen fünf und jetzt acht Punkten Vorsprung. Die Mentalität und der Fokus der Mannschaft sind gefühlt die gleichen. Wir haben über nichts Neues gesprochen", erklärt der Trainer, "für mich war es eine normale Woche."

In dieser gibt sich der Stratege offensiv. "Wir wollen gegen Mainz gewinnen und danach in Köln", erklärt der Baske ungewohnt forsch und verrät damit - ebenfalls ungewöhnlich - wie lange der aktuelle Saisonabschnitt dauert, für den er sich mit seiner Mannschaft klare Marken gesetzt hat, "das ist der Block, das ist unser Ziel."

Xabi Alonso spricht an diesem Donnerstag offen und gerne über solche Themen, weil die Pressekonferenz natürlich von Fragen zu seiner möglichen Zukunft als Bayern-Trainer dominiert wird, bei denen die Defensiv-Qualitäten des Spaniers gefragt sind.

Bayer will letztes Heimspiel gegen Mainz vergessen machen

In welcher Form der Tabellenführer am Freitag vom Vorletzten der Bundesliga gefordert werden wird, ist Nebensache, aber doch klar. Schließlich stehen sowohl der neue Mainz-Trainer Bo Henriksen als auch Rückkehrer Nadiem Amiri, der im Januar von Leverkusen zu den 05-ern wechselte, für intensiven Fußball.

Vor seinem dänischen Kollegen und dessen Team zeigt Xabi Alonso Respekt. "Seine Mannschaft presst viel mit hoher Energie. Gegen Augsburg haben sie mit hoher Intensität gespielt", urteilt der Spanier und warnt: "Wir haben am Freitag einen guten Gegner. Ich erinnere mich: Letzte Saison haben wir zuhause gegen Mainz verloren (2:3, Anm. d. Red.). Wir wollen nicht, dass das wieder passiert."

Denn das Wiedersehen mit Amiri soll nur vor und nach den 90 Minuten für den 27-Jährigen ein freudiges sein. "Nadiem kommt morgen sicher sehr motiviert hierher. Diese Saison war hier nicht so einfach für ihn, aber er hatte immer eine gute Eistellung", blickt Xabi Alonso auf die Zusammenarbeit zurück, "am Ende wollte er einen Wechsel, und wir haben das respektiert."

In Mainz kann der frühere deutsche Nationalspieler die Stammkraft sein, die er unter Xabi Alonso nie war. "Ich habe alle Spiele von ihm gesehen. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für Mainz im Mittelfeld, auch bei Standards mit guter Qualität", urteilt Xabi Alonso, "wir freuen uns, ihn wiederzusehen, aber auf dem Platz müssen wir ihn kontrollieren".

Palacios muss sich gedulden

Dabei kann Exequiel Palacios noch nicht mitwirken. Gegen die Rheinhessen wird der argentinische Weltmeister nach seiner im Januar in Leipzig erlittenen Oberschenkelverletzung voraussichtlich letztmals fehlen. "Pala hat gestern und heute gut trainiert, aber wir wollen kein Risiko eingehen. Er ist am Freitag nicht im Kader", erklärt sein Trainer, "unser Ziel ist, dass er nächste Woche am Sonntag beim Spiel in Köln wieder zurück ist."

Unabhängig von dieser Personalie ist Bayer 04 nun gefragt, nach den Irritationen aus München die Konzentration ausschließlich auf den Freitagabend zu richten. "Von Carlo Ancelotti habe ich gelernt, in guten Momenten ruhig zu blieben und auch in schlechten Momenten ruhig zu bleiben", erklärt der 42-Jährige, "das braucht die Mannschaft in jeder Situation. Ruhe, Fokus - darüber sprechen wir jeden Tag. Wir wollen nicht zu schnell gehen, sondern langsam Spiel für Spiel."

Gegen Mainz beim Leverkusener Abschluss einer "normalen Woche", in der mehr seine Zukunft als die Partie gegen Mainz im Blickpunkt stand, kann Xabi Alonso erneut beweisen, dass er für jede Aufgabe die richtige Lösung bereithält. Und wieder die Ancelotti’sche Ruhe ausstrahlen.