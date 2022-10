Was Xabi Alonso lobt und was ihm eine Warnung sein sollte

Wieder ein Elfmeter verschossen, dazu ein Eigentor und Dominanz ohne Ertrag: Bayer 04 Leverkusen präsentierte sich beim 2:2 gegen Wolfsburg verbessert, hat aber keinesfalls schon einen Aufwärtstrend eingeleitet.

Wo andere Profis am Elfmeterpunkt schon vor dem Schuss jubeln, läuft es den Fußballern von Bayer 04 Leverkusen derzeit eiskalt den Rücken herunter: Sechs Strafstöße bekam die Werkself im Kalenderjahr 2022 zugesprochen, kein einziger führte zu einem regulären Treffer. So auch beim 2:2 am Samstagnachmittag gegen den VfL Wolfsburg: Moussa Diaby lief an, schob den Ball flach nach rechts und musste mit ansehen, wie das Spielgerät am Pfosten vorbei ins Seitenaus kullerte.

"Hoffentlich bekommen wir am Mittwoch wieder einen Elfmeter", sagte Leverkusens Coach Xabi Alonso lakonisch mit Blick auf das Auswärtsspiel bei Atletico Madrid am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann will die Werkself ihre Chance aufs Weiterkommen in der Champions League wahren - und braucht dafür dringend einen Sieg. Der blieb Xabi Alonsos Team gegen die Wölfe verwehrt, seit fünf Partien warten die Rheinländer auf einen Sieg. "Mit so einer Leistung musst du Punkte holen", betonte Torhüter und Kapitän Lukas Hradecky, der einen dominanten, aber glücklosen Auftrit seiner Vorderleute gesehen hatte.

Die Art und Weise können wir mitnehmen. Leverkusens Mittelfeldspieler Robert Andrich

Das lag auch an Robert Andrich, der im Mittelfeld abräumte und vorne die Fäden zog, aber mit einem unglücklichen Eigentor kurz nach dem Führungstreffer die Dynamik des Moments raubte. "Die Art und Weise, wie wir unbedingt einen Sieg wollten, können wir mitnehmen", sagte Andrich bei "Sky".

Auch die Fans schienen mit dem Auftritt zumindest einigermaßen versöhnt, nachdem es zuletzt noch ein Bohei darum gegeben hatte, dass die Mannschaft nach dem 1:5 bei Eintracht Frankfurt die Kurve mied und den eigenen Anhang ignorierte. "Es geht um den Verein, die Basics", betonte Hradecky, der sich den offenen Brief der aktiven Fanszene offenbar hinter die Ohren geschrieben hatte.

Wovor schon Jürgen Wegmann warnte

Dass die einzelnen Teile des hochqualitativ bestückten Bayer-04-Kaders exzellent Fußball spielen können, war endlich mal wieder zu sehen: Diaby und der sehr umtriebige Jeremie Frimpong machten ordentlich Wirbel, Talent Adam Hlozek arbeitete und auch von der Bank kamen hilfreiche Impulse teilweise längst abgeschriebener Akteure. "Sinkgraven, Amiri und Fosu-Mensah hatten einen guten Impact", lobte Xabi Alonso drei Joker, von denen der Niederländer Sinkgraven massiven Anteil am Ausgleich hatte.

Aber - und das sollte den Leverkusenern trotz aller positiver Indizien eine Warnung sein - von einem Lauf ist das Team noch weit entfernt. "Erst hatten kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu" - der legendäre Ausspruch von Jürgen "Kobra" Wegmann beschreibt die Situation der Werkself ganz treffend.

Denn die Elfmeterentscheidung, die zur zwischenzeitlichen VfL-Führung führte, war mindestens streibar. Und andauernd fehlendes Spielglück ist auf Dauer eines der gefährlichsten Warnsignale für unerwartet im Tabellenkeller feststeckende Bundesligisten. Und dass nun auch noch der einzige Zielspieler Patrik Schick wegen Adduktorenproblemen fehlte, machte sich gerade in der belagerungsartigen Schlussphase bemerkbar.

"Es war wichtig, dass wir Mannschaft nach dem zweiten Gegentor die Ordnung behalten und Energie gezeigt hat", lobte Xabi Alonso und Hradecky hat nun vor, einen positiven Ausgang einfach zu erwingen: "Dann kommt auch das Quäntchen Glück wieder."