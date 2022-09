Was WM-Gegner Spanien den Deutschen voraus hat

Die Spanier haben sich für das Final Four in der Nations League qualifiziert. So richtig überzeugend waren ihre jüngsten Auftritte allerdings nicht. Die Iberer haben ähnliche Sorgen wie Deutschland.

Spät jubelte Spanien noch über den Siegtreffer in Portugal. IMAGO/Marcelo Gulber Goes

Das spanische Spiel ist schon lange kein Geheimnis mehr. Die Iberer lieben es, den Ball zu haben, den Gegner zu dominieren. Das mit dem Ballbesitz klappte auch die vergangenen beiden Partien ganz gut, der Erfolg war nur teilweise da. Beim 1:2 gegen die Schweiz verzeichnete der Weltmeister von 2010 satte 75 Prozent Ballbesitz - am Ende gab es trotzdem eine Niederlage, die Eidgenossen hatten nie zuvor auswärts in Spanien gewonnen.

Die Mannschaft konnte sich in der Presse wie gewohnt das Echo anhören, das bei einer großen Nation wie Spanien dann auch wenig zimperlich ausfiel. Die "AS" schrieb nach der Pleite gegen die Schweiz: "Die Weltmeisterschaft beginnt in Braga."

Und jenes Spiel in Portugal fand am Dienstagabend statt. In Portugal brauchte es für Spanien einen Sieg für das Final Four der Nations League. Am Ende gewannen die Iberer auch dank eines späten Treffers von Alvaro Morata mit 1:0. Es war das 27. Tor für den Angreifer im Dress der Nationalmannschaft, in der Torschützenliste seines Landes steht er damit auf Platz sechs, zog mit Fernando Morientes gleich.

Morata: "Wir haben bis zum Ende gekämpft"

Der eine Treffer in Portugal reichte am Ende, um im kommenden Sommer um den Titel in der Nations League zu spielen. "Es war ein schweres Spiel, Portugal hat sehr gute Spieler. Wir haben bis zum Ende gekämpft. Wenn wir einen drauflegen müssen, tun wir das", sagte Morata bei "TVE" und machte dadurch durchaus auch Hoffnung auf eine erfolgreiche Weltmeisterschaft in Katar.

Doch auch in Portugal müssen sich die Spanier den Vorwurf gefallen lassen, lange Zeit nicht die nötige Durchschlagskraft gehabt zu haben. Mit 68 Prozent Ballbesitz zeigten sich die Iberer zwar wieder feldüberlegen und ließen die Kugel auch gefällig durch die eigenen Reihen laufen, die dicken Torchancen fehlten allerdings größtenteils.

Bei großen Turnieren siegte zuletzt Spanien

Bei der Weltmeisterschaft in Katar müssen die Spanier offensiv noch etwas drauflegen, um ein erfolgreiches Turnier spielen zu können. In einer Gruppe mit Deutschland, Japan und Costa Rica würde alles andere als ein Weiterkommen der Iberer und der DFB-Elf total überraschen. Beide Schwergewichte haben allerdings ihre Probleme und reisen mit dem ein oder anderen Fragezeichen zur WM. Beide Teams mussten jüngst einen herben Rückschlag hinnehmen, Spanien das 1:2 gegen die Schweiz, Deutschland das 0:1 gegen Ungarn.

Und doch sind die Vorzeichen dann verschieden, denn die Iberer schafften es, mit dem 1:0 gegen Portugal für ein positives Erlebnis für der Endrunde zu sorgen und realisierten damit das Ziel Final Four. Deutschlands chaotischer Auftritt beim 3:3 im Wembley nährte dagegen die Zweifel.

Es ist im übrigen das dritte Duell im 21. Jahrhundert zwischen beiden Teams bei großen Turnieren. Die DFB-Elf hat dabei keine guten Erinnerungen an die Spanier, im WM-Halbfinale 2010 sowie dem EM-Finale 2008 gab es jeweils eine 0:1-Niederlage.

Am 27. November steht nun das nächste Duell bei einer WM an. Das letzte Duell war Übrigen das 0:6 aus deutscher Sicht in Spanien am 17. November 2020.