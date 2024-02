Was Wirtz Musiala und Co. voraus hat

Die Auftritte von Florian Wirtz sind eine Augenweide. Doch Leverkusens Edeltechniker hebt sich in einer anderen Hinsicht noch deutlicher von Münchens Kreativspielern ab.

Seine Bewegungen? Geschmeidig. Seine Technik? Filigran. Seine Ideen? Genial. Seine Pässe? Punktgenau. Seine Dribblings? Atemberaubend. Die Palette an fußballerischen Delikatessen, die Florian Wirtz in seinem Repertoire bereithält, ist riesig. Der 20-Jährige ist die fußballerische Sensation der Liga.

Doch dies liegt nicht nur an seinen künstlerischen Fähigkeiten. Nein, auch in punkto Kampfgeist und Laufbereitschaft bewegt sich der deutsche Nationalspieler im obersten Regal der Liga. 12,68 Kilometer legt Leverkusens Nummer 10 pro 90 Minuten zurück. Wirtz ist Regisseur und Renner, Magier und Malocher in einem.

So rangiert der Rechtsfuß unter allen Stammspielern der Liga auf dem bemerkenswerten achten Platz. Im aktuellen Kalenderjahr hat er seine Laufleistung sogar nochmal um 350 Meter gegenüber der Saisonphase bis zur Weihnachtspause gesteigert.

"Das ist Teil seines Spiels. Dass er jetzt noch mehr läuft ist auch seinem Ehrgeiz geschuldet und vielleicht auch der Tatsache, dass wir zuletzt andere Spiele hatten, in denen wir nicht so viel Ballbesitz hatten wie in der Hinrunde", nennt Simon Rolfes einen Erklärungsansatz für Wirtzs weiteren Schub, nachdem dieser nach seinem Comeback nach Kreuzbandriss im Januar 2023 mit der aktuellen Saison nochmal an Fitness drauf gepackt hatte.

Die Aussage ist schlüssig. Zumal Wirtz gerade gegen den Ball eine für einen solch begnadeten Fußballer außerordentlich hohe Bereitschaft mitbringt zu malochen. Wirtz ist die Symbolfigur des herausragenden Leverkusener Gegenpressings. Den Gegner unmittelbar nach Leverkusener Ballverlust zu jagen, liegt ihm im Blut. Zudem besitzt er das Gespür dafür, wann der richtige Moment ist, um das Pressing zu starten.

Gerade in diesem läuferischen Bereich hebt sich Wirtz und auch die Mannschaft des Tabellenführers genauso deutlich vom Rekordmeister aus München ab wie das in spielerischer und taktischer Hinsicht in dieser Saison der Fall ist.

Leverkusen läuft mehr als die Bayern

Wirtz und seine Teamkollegen hetzen dem Titel hinterher und laufen dabei dem FC Bayern München im wahrsten Sinne des Wortes davon. So legt Bayer 04 pro Partie mit 119,1 Kilometer knapp vier mehr zurück als die Münchner (115,4). Wer jetzt damit argumentiert, dass die Bayern aufgrund ihres extrem hohen Ballbesitzes seit Jahren eher schwache Laufleistungen vorweisen, liegt aber nur bedingt richtig. Schließlich bewegen sich Bayer 04 mit 61 Prozent und Bayern München mit 62 Prozent beim Ballbesitz in dieser Saison nahezu gleichauf.

Und wie sich die Werkself insgesamt läuferisch von den Münchner abhebt, so distanziert auch Wirtz in Sachen Laufleistung seiner Pendants beim FC Bayern: Kommt Thomas Müller doch nur auf 11,82, Jamal Musiala auf 11,02 und Leroy Sané gar nur auf 9,97 Kilometer. Auch bei den Sprints hebt sich Wirtz (34,7 pro 90 Minuten) von Sané (32,4), Musiala (26,3) und Müller (24,1) ab - und auch hier hat Bayers Nummer 10 seit der Winterpause um drei Sprints pro Spiel zugelegt. Wirtz rennt also mit maximalem Einsatz um seinen ersten Titel. Ein Eindruck, den nicht alle Münchner durchweg erwecken