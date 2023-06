Was wird aus Soldo, Schindler, Limnios?

Die Zukunft des Trios Nikola Soldo, Dimitrios Limnios und Kingsley Schindler beim 1. FC Köln ist ungewiss. Alle drei könnten den Verein im Sommer verlassen, Geschäftsführer Christian Keller schloss aber auch ein Verbleib des ein oder anderen nicht aus.

Schlechter hätte nun auch die EURO der U 21 nicht laufen können für Nikola Soldo. Der 22-jährige Innenverteidiger der Kroaten schmückte bislang nur die Bank, sah sich die Niederlagen gegen die Ukraine (0:2) und Spanien (0:1) von draußen an und ärgerte sich nach dem vorzeitigem Ausscheiden ansonsten über ein komplett verhauenes Halbjahr.

Denn schon beim 1. FC Köln lief es für den Sohn von Ex-Trainer Zvonimir Soldo alles andere als rund. Für die letzten neun Saisonspiele wurde er von Trainer Steffen Baumgart nicht mehr in den Kader berufen, nach der Genesung des Kollegen Luca Kilian (Muskelverletzung) rutschte Soldo auf Position vier im internen Ranking der Innenverteidiger ab, aus dem Timo Hübers und Jeff Chabot gesetzt sind. Wie es weitergeht mit dem jungen Kroaten, das steht aktuell in den Sternen.

Geschäftsführer Christian Keller entschied sich auf Nachfrage des Kölner "Express" für ein klassisches "sowohl als auch" in dieser Personalie: "Warten wir ab, was passiert, ich traue ihm auch hier weitere Entwicklungsschritte zu", sagte Keller zunächst, um dann anzufügen: "Ich schließe nicht aus, dass es im Sommer zu einer Veränderung kommt."

Schindler: Kölner Angebot liegt vor

Etwas anders gelagert ist die Situation von Dimitrios Limnios. Der Grieche hatte in den letzten Saisonspielen zwei kurze Gelegenheiten bekommen, sich nach auskuriertem Kreuzbandriss in der Liga zu zeigen. Dabei stellte der trickreiche Außenspieler sich durchaus ansprechend vor. Allerdings sehen die Kölner sich auf den Flügelpositionen gut aufgestellt, was im Ergebnis bedeutet: Meldet sich ein ernsthafter Interessent für den 25-Jährigen, der einst für rund 3,5 Millionen Euro von PAOK Saloniki kam, dann wird Limnios den Klub verlassen, an den er laut Vertrag bis 2024 gebunden ist.

Ebenfalls unsicher gestaltet sich die Situation um Kingsley Schindler (29). Der Rechtsverteidiger ist ab dem 30. Juni vertragslos. Ein Angebot der Kölner, das dem Vernehmen nach deutlich unter den bisherigen Konditionen liegt, hat er bislang noch nicht akzeptiert. Er kann ablösefrei wechseln, spätestens zum Monatswechsel sollte sich der ghanaische Nationalspieler entschieden haben. Klar ist eins: Es wird nicht nachverhandelt.